Ve třech bytových domech, které vyrostou do výšky sedmi až devíti nadzemních podlažích, je vybuduje developerská společnost Geosan Development. Ta na území hlavního města aktuálně staví například Rezidenci Neklanka, jejíž druhá etapa, tvořená třemi bytovými domy o 31 bytech, by měla být v ulici Na Neklance v Praze 5 dokončena zhruba za rok.

Rezidence Radimova Břevnov, jejíž návrh pochází z dílny architektonického studia Atelier 89, vyroste v oblíbené rezidenční lokalitě. Po svém dokončení upoutá zejména množstvím zeleně a revitalizovaným rybníkem, ale i prosklenými nárožími a zábradlími na terasách a lodžiích jednotlivých bytů. Majitelé vybraných rodinných bytů a penthousů situovaných v nejvyšším podlaží pak budou mít k dispozici působivé zimní zahrady.

„Rezidence v sobě snoubí kvality luxusního bydlení s geniem loci, který zde vládne. To považujeme za skutečnou raritu, protože v Praze dnes už není mnoho míst, která by si udržela historického ducha, a přitom tam bylo možné stavět,“ uvedl Jiří Baloun, vedoucí prodeje a marketingu společnosti Geosan Development a připomněl, že nedaleký park, rybník Vincentinum a na pozemku stojící barokní kaplička, která projde rekonstrukcí do původního stavu, tvoří unikátní scenérii. „Nemluvě o výhledu na Pražský hrad. Ten bude zejména z horních pater a penthousů opravdu jedinečný,“ doplnil.

Rezidence Radimova Břevnov nabízí kromě 68 bytů také 28 ubytovacích jednotek. Stejně jako v případě bytových jednotek má v současnosti většina z nich již svého majitele. „Věřím, že zájemci o nové bydlení na Břevnově ocení i naše vylepšené prodejní centrum. Interaktivní aplikace, která je zde k dispozici, jim totiž umožní projít se celým projektem ve virtuální realitě s využitím 3D brýlí. Na vlastní oči si tak budou moci prohlédnout interiér bytů či se rozhlédnout po okolí,“ řekl Baloun.

Podotkl, že v aplikaci jsou zaznamenané i prvky občanské vybavenosti, takže lidé uvidí, jak daleko je třeba nejbližší supermarket, školka či restaurace. „V této lokalitě sice nic nechybí, ale pro maximální komfort rezidentů jsme v přízemí a prvním nadzemním podlaží ponechali prostory pro maloobchodní jednotky,“ dodal.

Břevnov se mění postupně

Dokončení rezidence je plánováno na první polovinu roku 2024. Stát bude na pozemku zhruba vymezeném ulicemi Radimova a Na Petynce, tedy ve stejných místech jako Obytný soubor Kajetánka, zasazený do zahrad původního barokního zámku. Jeho součástí byla - kromě rekonstrukce historického objektu - i rozsáhlá úprava parku, sanace rybníka či úprava přilehlých pěších cest a komunikací. Nejenom obyvatelům obytného souboru slouží revitalizovaný park Kajetánka již více než sedm let. Poslední etapa výstavby projektu byla dokončena v roce 2015.

O zhruba kilometr jižněji, v památkové oblasti Tejnka v ulici Za Strahovem, zkolaudovala ve druhé polovině roku 2018 developerská a stavební skupina T.E projekt pojmenovaný Truhlárna. Čtyři třípodlažní domy se střešními terasami a soukromými zahradami vyrostly na místě staré truhlárny a bývalého zájezdního hostince. Za zdařilou architekturou a citlivým propojením vnitřních a vnějších prostor stojí architektonická kancelář under-construction architects, renomované londýnské studio Jestico + Whiles a zahradní atelier Flera.