Upozornil na to server SeznamZprávy s tím, že na situaci nic nezmění ani páteční schůzka pražského primátora Zdeňka Hřiba s premiérem Petrem Fialou. Vysočanské KACPU do nynějška registrovalo nejvíce válečných uprchlíků ze všech ostatních center.

Na přetíženost a na to, že k uzavření dojde, upozorňovalo město už v minulosti. Podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) o tom rozhodl po „rozsáhlé diskusi“ krizový štáb metropole, v němž převažují odborníci nad politiky.

„Osobně považuji válku na Ukrajině i za náš boj proti dalšímu rozšiřování ruského světa, pomáhat ale musíme efektivně a organizovaně. Momentálně tady za státní peníze vzniká problém, který budeme muset za státní peníze také řešit,“ prohlásil dříve primátor.

Praha podle něj čekala na odpověď vlády, jestli je možné „méně zatížené regiony“ k přijímání Ukrajinců nějakým způsobem efektivně motivovat. A verdikt byl prý negativní, s odvoláním na právní důvody. Hřib nicméně nevyloučil znovuotevření KACPU v situaci, kdy by začalo být zjevné vyrovnávání rozdílů mezi regiony.

Praha zavře asistenční centrum pro uprchlíky, prý za to může pasivita vlády

„Nevidím ani světlo na konci tunelu. Jediná možnost jak neregistrovat lidi tam, kde se o ně už nelze postarat, je proto řízené uzavření toho místa. Nesouhlasím ani se závěry, že nelze omezit humanitární dávky podle regionů. Měl by se vzít rozum do hrsti a hledat řešení. Nikoliv důvody, proč to nejde,“ uvedl před časem Hřib, který kvůli celé situaci požádal o osobní schůzku premiéra Petra Fialu (ODS).

„Je třeba to řešit jako zásadní vládní prioritu. V důsledku totiž hrozí nárůst sociálního napětí a populismu, jaký jsme tady ještě nezažili. Měl by se tomu věnovat premiér osobně, protože to je problém jdoucí napříč rezorty i samosprávami,“ upozornil primátor s dovětkem, že někteří váleční migranti přebývají už kolem tří měsíců v pražských ubytovnách či hostelech.

Rakušan: Česko se o uprchlíky postará i při uzavření pražského centra

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ČTK na začátku června sdělil, že ho rozhodnutí hlavního města mrzí. "Ale i při případném uzavření pražského centra situaci zvládneme, žádné uprchlíky na ulici nenecháme," uvedl. Stát je podle něj prý připraven nabízet pomoc uprchlíkům v ostatních asistenčních centrech ve zbývajících 13 krajích.

Vicepremiér Rakušan tehdy prohlásil, že by uvítal, kdyby se problém vyřešil jednáním. "Společně s premiérem jsem připravený se s pražským primátorem sejít a hledat jiné cesty," uvedl. Zdůraznil, že od počátku války na Ukrajině nepřetržitě komunikuje se všemi hejtmany, pražským primátorem a všemi zainteresovanými subjekty.