K soše sv. Václava se vrátí dva původní žulové kameny. Už na začátku dubna

Na začátku dubna budou k soše sv. Václava na Václavském náměstí vráceny dva ze čtyř žulových kamenů, které k tomuto sousoší historicky patřily. Zmizely odsud patrně v minulém století kvůli vybudování tramvajové trati. Ve středu o tom na svých stránkách informovala Technická správa komunikací (TSK).

Čtyři žulové kameny byly součástí sochy sv. Václava na Václavském náměstí.Foto: Web TSK

„Vše začalo před deseti lety, kdy naši zaměstnanci náhodou zjistili, že ke dvěma kamenům, které jsou za sochou svatého Václava směrem k Národnímu muzeu, patří další dva, které byly v minulém století, pravděpodobně kvůli vybudování tramvajové trati, přemístěny o několik desítek metrů dál, právě k budově Národního muzea. Jsme rádi, že se nám podařilo po letech hledání původní podoby najít dokumenty, které nám nyní umožní vrátit sousoší svatého Václava původní vzhled,“ uvedl na stránkách TSK její generální ředitel Petr Smolka.

Kameny se vrátí do původní polohy

Práce na přemístění dvou žulových bloků, které jsou v současnosti u bočních schodišť Národního muzea, začnou v úterý. Práce bude mít na starosti Kamenosochařství a restaurátorství Pánek s. r. o. a měly by skončit do čtrnácti dnů. Vše ovšem bude záviset na počasí.

„Současně dojde k vyzvednutí dvou stávajících kamenů do původní výšky nad terénem tak, aby byly všechny čtyři vráceny do původní polohy. Tím vrátíme celému sousoší jeho původní vzhled. Současně tyto žulové bloky převezme do své správy Galerie hl. m. Prahy a zařadí je do evidence jako součást sochy svatého Václava. Tím bude zakončeno desetileté hledání a jednání o jejich návratu na původní místo,“ uvedl Jan Zemánek z TSK.