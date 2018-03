K přímé volbě starostů mají výhrady nejen politologové

Zavedení přímé volby starostů ještě před letošními komunálními volbami je podle politologů krajně nepravděpodobné.

„A pokud by k tomu náhodou přeci došlo, důsledky by mohly být katastrofální pro místní samosprávu i veřejnou správu. Nikoli kvůli nevhodnosti přímé volby jako takové, ale pro její totální nepřipravenost. Vyžadovalo by to celý balík změn. Vzhledem k času by se to nedalo provést kvalitně,“ varoval například Petr Jüptner z Fakulty sociálních věd UK.

Hnutí ANO podle něj přímou volbu starostů nejspíš připouští jen „na oko“, protože je populární. „Ve skutečnosti na tom zájem nemají. Znamenalo by to oslabení stran v lokální politice,“ dodal Jüptner.

Referendum na sociálních sítích

Aktuální návrh přímé volby kritizují s podobnými argumenty jako experti i Pražané na sociálních sítích. „Kdyby byl přímo zvolen, jak by byl odvolatelný? A neumím si představit, jak by takový starosta prosazoval své názory v situaci, kdyby neměl většinovou podporu v zastupitelstvu,“ poznamenal Pavel Novák.

I podle dalších diskutujících by mohla být důsledkem narychlo udělané změny „naprosto dysfunkční radnice“. Mnozí obyvatelé metropole by navzdory uvedeným výhradám nové hlasovací právo využili. Drtivá většina oslovených čtenářů by v primátorském klání hlasovala pro starostu Prahy 7 a poslance KDU-ČSL Jana Čižinského (Praha sobě).

Přímá demokracie a starostové

A jak případnou novinku hodnotí současní šéfové a šéfky pražských radnic? Jednoznačně proti je starostka Prahy 2 Jana Černochová (ODS). „V komunální politice se rozhoduje ve sboru. Přímo volený starosta by byl sám voják v poli, bez většinové podpory zastupitelstva. V tzv. přímé volbě podle návrhu SPD jsou větší pravomoce starostů pouze zbožné přání pana Okamury a spol., ne realita, která by nastala ve skutečném životě,“ komentovala případný návrh Černochová.

Může to vyvolat chaos

Odmítavě se k přímé volbě staví i starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09). „Znám příklad Německa, kde tento systém funguje, a vidím, že to není něco, co by bylo dokonale efektivní. Starosta má být součástí zastupitelstva, které je zvoleno, a ne nějakým liberem, které si sjednává ad-hoc koalice pro každé jednání zastupitelstva. V Německu to možná jakž takž fungovat může, ale chaos, který by to vyvolalo u nás, by byl, obávám se, strašlivý,“ upozornil na neblahý dopad starosta Prahy 6. Lídr nuselské radnice (Praha 4) Petr Štěpánek (Zelení) naopak s přímou volbou obecně souhlasí a Německo uvádí jako inspiraci.

„Přímo volený starosta bude mít silnější vazbu na obyvatele obce. Měl by mít 56letý mandát. V některých německých spolkových zemích má starosta pravomoc ve věci přenesené působnosti (státní správy), v samosprávné působnosti naopak potřebuje usnesení rady či zastupitelstva,“ podotkl Štěpánek.

Referendum ano, ale ne teď

Starosta Prahy 5 Pavel Richter (TOP 09) se s nápadem přímé volby ztotožňuje. Vedoucí představitelé měst a obcí by tím podle něj získali silnější mandát a větší jistotu při práci v celém funkčním období.

„Bohužel si to v současné zastupitelské demokracii nedokážu představit, muselo by dojít k větším změnám ohledně voleb a zastoupení v komunální politice,“ dodal k tomu Richter. Podle Jana Čižinského by byla v případě zavedení přímé volby nutná úprava pravomocí starosty. Starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD) se k otázce odmítl vyjádřit s připomínkou, že přímá volba starostů může mít klidně padesát variant.