Jste nemocní a nejste schopni jít volit? Komise přijde za vámi domů

/RASTR, INFOGRAFIKA/ Už pozítří si budou obyvatelé České republiky vybírat v prvním kole svého prezidenta. Co dělat, když se v den voleb nemůžete dostavit do svého volebního okrsku a nechcete, aby váš hlas propadl?

Jste nemocní a lámete si hlavu, jestli budete schopni v pátek či v sobotu jít volit? Už teď můžete zavolat na úřad městské části, ve které máte trvalé bydliště, a poprosit, aby členové volební komise přišli v den voleb k vám domů.

Stačí zavolat okrskové komisi

„Podle zákona o volbě prezidenta republiky o to může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů,“ řekla Pražskému deníku Klára Pěknicová z Ministerstva vnitra ČR.

Dva členové volební komise za vámi s přenosnou volební schránkou, volebními lístky a obálkou přijdou i ve chvíli, kdy by se vám nečekaně udělalo špatně v den voleb. Stačí, abyste zavolali přímo okrskové volební komisi, jejíž číslo najdete na stránkách úřadu městské části, ve které máte trvalý pobyt.

Nemám lístky…

Pokud by vám nepřišly do místa trvalého bydliště volební lístky, také nevadí. Ve volební komisi vám členové dají nové. Naopak v případném druhém kole prezidentských voleb už volební lístky ve schránce nehledejte, členové volební komise vám je dají až na místě.

Voličský průkaz na památku?

Pokud budete volit mimo místo trvalého bydliště a zařídili jste si voličský průkaz, který vás opravňuje volit v kterékoli volební místnosti, počítejte s tím, že ho budete muset odevzdat. „Dotyčný by jinak mohl jít volit i do jiných volebních komisí,“ připomíná Martina Tikalová z Odboru živnostenských a správních činností městské části Praha 8, která minulý čtvrtek na úřadě školila předsedy a zapisovatele volebních komisí.

Volit mohu i den před 18. narozeninami

Jste prvovoliči a bude vám druhý den voleb alespoň osmnáct let? Zajímavostí je, že můžete volit už den před svými narozeninami tedy v pátek. Pokud by vám bylo osmnáct až v případném druhém kole v sobotu 27. ledna můžete opět volit už o den dříve v pátek 26. ledna. Ale v prvním kole byste volit nemohli.

Prezidenta vybírejte za plentou!

Povinností voliče při volbě je odebrat se za plentu. Tam vložíte do obálky volební lístek. „Pokud odmítnete jít za plentu, volební komise by vám neměla umožnit hlasování,“ upozorňuje Tikalová.

Podobně přísná může být komise, pokud dáte obálku s hlasovacím lístkem svému dítěti či vnoučeti, aby ji hodilo do urny. „Volební zákon je v tomto striktní a říká, že volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Dítě tedy může být u volební urny, ale obálku musí hodit do urny člověk sám, volba je nezastupitelná,“ vysvětluje Tikalová.

Dnes je poslední šance vyzvednout si voličský průkazLidé, kteří nemohou či nechtějí volit ve svém volebním okrsku, mají dnes poslední šanci vyzvednout si voličský průkaz. Jde o dokument, díky kterému mohou svůj hlas v prezidentských volbách odevzdat ve kterékoli z 15 tisíc volebních místností. Úředníci budou průkazy vydávat přesně do 16 hodin, kdy uzavřou seznamy voličů. Kdo to nestihne do té doby, bude odkázán už jen na svou volební místnost dle trvalého bydliště. O voličské průkazy je před prezidentskými volbami mimořádný zájem. V Praze díky nim mohou volit lidé s trvalým bydlištěm mimo hlavní město. Využívají je i Pražané, kteří jedou v termínu voleb třeba na hory. Mnoho lidí si je vyzvedává, aby mohli jít volit poblíž místa, kde pracují.

Některé pražské radnice proto v uplynulém týdnu prodloužily úřední hodiny a rozšířily je i mimo obvyklé úřední dny, aby se dostalo na všechny zájemce a netvořily se fronty.

Pro vyřízení průkazu není třeba vypisovat žádný formulář, stačí dostavit se s občankou na radnici dle trvalého bydliště. Úředníci už sami ověří totožnost voliče a průkaz mu na místě vydají. Respektive průkazy, neboť každý dostane automaticky dva, pro první i případné druhé kolo voleb. Pouze na výslovnou žádost vydají jeden průkaz pro požadované kolo.

Kdy lze dnes získat průkaz

Úřady městských částí Praha 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 a 15

8.00 - 16.00



Úřady městských částí Praha 2, 3, 8 a 11

8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00



Úřad MČ Praha 14

7.30 - 16.00