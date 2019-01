Praha – Psychologové vyzkoumali, že rodinná dovolená má velmi vysoký faktor stresu, který se svou intenzitou blíží dokonce i mnohem závažnějším událostem v rodině či v osobním životě. Je však možné alespoň trochu toto nebezpečí eliminovat tím, že předejdeme událostem, které nemusí nutně nastat. Událostem, kterých si je informovaný rekreant vědom.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Zásadní věcí je správný výběr cestovní kanceláře, jak opět ukazují události z nedávné doby. Přestože jsou všechny cestovní kanceláře pojištěny proti úpadku, nezabrání to tomu, aby turista nezůstal viset na letišti, protože cestovka vyhlásila bankrot. Takovou situaci pak už nezachrání ani případné plnění od pojišťovny.

Čtěte také: Na dovolené nepracujte, zkazíte si odpočinek

„Osvědčuje se sázka na jistotu prověřené cestovní kanceláře se zahraničním zázemím a s širokým portfoliem zájezdů do různých zemí. Kancelář, která jezdí do jedné nebo malých destinací, je citlivější na problémy spojené se situací v cílové zemi, ať už hospodářského či bezpečnostního charakteru," uvedla Tatina Poláková, specialistka jedné z cestovních kanceláří.

Nepřítelem cestovatele je také zapomnětlivost. I tomu se dá čelit. Můj přítel má sestavené seznamy věcí potřebných na různě dlouhé dovolené. Od víkendových pobytů až po třítýdenní dovolenou. Ale přesto i on občas něco v cizině přikupuje (často například zásobní paměťovou kartu do kamery). Z toho vyplývá, že většina zapomenutých věcí se dá přikoupit i v místě dovolené, takže není třeba se tím nechat stresovat. Nicméně je škoda již nakoupené věci doma nechat. Proto je dobré mít připravené seznamy. Postupným odškrtáváním se získá přehled, co ještě zbývá nakoupit a zabalit. Velkou komplikací jsou zapomenuté osobní doklady, či dokonce užívané léky.

Pozornost je třeba dále věnovat zavazadlu, které si bereme na palubu. Bezpečnostní předpisy jsou neúprosné, a tak v koši může skončit památeční švýcarský nůž, či flakon Channel číslo 5 (otázkou je, kde asi tyto věci skončí definitivně).

Do letadla se nesmí brát hračky připomínající zbraně, nůžky s delším ostřím než šest centimetrů, holicí břitvy a čepelky nebo alkoholické nápoje o obsahu alkoholu více než 70 procent.

Tekutiny, gely a látky podobné konzistence nesmí překročit objem sto mililitrů a navíc musejí být předloženy k samostatné kontrole v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném plastovém sáčku o objemu maximálně jeden litr. Na příruční zavazadlo tedy pozor.

Dále je na místě opatrnost. Kapsáři jsou všude, kde jsou turisté. Nenoste u sebe veškerou hotovost. Část nechte v hotelovém sejfu, jakož i ostatní cennosti. Osobní zavazadla nenechávejte bez dozoru a cenné věci nenechávejte v autě na viditelném místě a raději snad ani na „neviditelném". Hrozí, že o ně přijdete a navíc dojde k poškození automobilu.

Nevyplácí se ani šetřit na nesprávném místě. To se týká pojištění. V případě úrazu a nutnosti ošetření nebo dokonce převozu zpět do České republiky se může částka vyšplhat do desetitisíců korun. „Tento typ pojištění stojí doslova pár korun," říká Poláková.

Pokud ovšem zamýšlíte provozovat o dovolené adrenalinové sporty, jako je horolezectví či potápění, tak si důkladně prostudujte obsah pojištění, které uzavíráte, a o tyto aktivity pojištění rozšířit.