V Praze žije osm tisíc Britů. Když se s nimi dáte do řeči na téma brexit, zaznívají stížnosti na „imperiální“ Německo či sliby nezodpovědných politiků. O migrantech z bývalých kolonií, mířících do své „domoviny“, pak hovoří jako o běžné součásti života v Británii.

A Maze in Tchaiovna je jeden z podniků, kde se schází britská komunita v Praze. | Foto: FB/A Maze in Tchaiovna/Vedat

Návrh britské premiérky Theresy Mayové upravující vztahy ostrovní země s EU po brexitu v úterý britský parlament smetl ze stolu. V britských pubech po Praze na adresu Mayové a dalších politiků padala ostrá slova.

„Před referendem (proběhlo v červnu 2016, pozn. red.) se chtěli někteří politici zviditelnit, neuvědomovali si obrovskou zodpovědnost,“ vypráví na baru 38letý Matthew, který žije v Praze tři roky a pracuje v mezinárodní firmě.

„Šlo jim o peníze, když měli dost, tak zmizeli,“ dodává. Tím naráží například na jednoho z hlavních stoupenců brexitu Nigela Farage, který se po výsledku referenda z politické scény stáhl.

Tvrdý brexit poškodí Británii i EU

Jak se shodují prakticky všichni Britové, které Deník oslovil, tvrdý brexit poškodí nejenom Británii, ale i celou Evropskou unii.

„Pracují u nás tisíce lidí z Česka a Polska, naše země levné pracovníky potřebuje,“ dodává Matthew. Přistěhovalci z východní Evropy, kam podle Britů patří i Česko, přitom hráli v rozhodování před referendem klíčovou roli. Nyní si obyvatelé ostrovů uvědomují, že se bez nich neobejdou.

Současná migrační krize však podle Jamese z Birminghamu, který se v Praze pátým rokem živí jako učitel v soukromé škole, za aktuální situaci nemůže. „Máme u nás miliony lidí z našich bývalých kolonií, ze Somálska, z Indie či Pákistánu. Lidé přicházející z Blízkého východu pro nás nejsou nic nového,“ říká nad sklenkou piva James.

Učitel z Birminghamu také rozumí důvodům, proč lidé hlasovali pro brexit. „Vadí mi imperiální ambice Německa, které se v Evropě roztahuje. Naše země má právo být svobodná a nenechat si diktovat nic od Němců a Francouzů,“ vypráví James. Střetává se tak s pohledem většiny Čechů, jelikož Česko z bohatnoucího Německa profituje a veze se na vlně jeho ekonomického úspěchu.

Nic není ztraceno

U třetího piva začínají padat ostrá slova na adresu premiérky Mayové. „Kvůli ní stále nevíme, co se bude dít, jsme v nejistotě,“ dodávají. Podle pražských Britů není ještě nic ztraceno.

„V naší zemi je příliš bohatých lidí, kteří by tvrdým brexitem přišli o hodně,“ doplňuje diskusi hudebník Paul původem z Londýna. Učitel John Whalley také zmiňuje roli velmi oblíbeného britského bulváru. „Britská média jsou proti EU dlouhodobě zaujatá. Jestli brexit ovlivní nějak mou práci v Praze si nedokážu odhadnout, doufám, že k němu nedojde,“ komentuje 40letý učitel.

Politici nám lhali

Ve hře je ale stále několik dalších možností. James, Paul, John i Matthew si přejí, aby se do čela země postavil nový premiér, který vypíše druhé referendum. Na základě jeho výsledku by mohl být aktivován článek 50, což by umožnilo zůstat v EU, nebo alespoň být součástí jejího jednotného trhu. Vše by se ale muselo stihnout do 29. března, na kdy si Británie odchod odhlasovala.

„Štve mě, že jsme ztratili 2,5 roku debatami o tom, co vlastně brexit znamená,“ doplňuje David, který má to štěstí, že splňuje podmínky pro to, aby dostal irský pas, a zůstal tak občanem EU i po brexitu.

Ne všichni ale chodí do baru probírat politickou krizi na britské scéně. „Dal jsem si novoroční předsevzetí, že už nebudu sledovat zprávy. Držím se, nechci ani vědět, co u nás zase vymýšlejí,“ popisuje od vedlejšího stolu štamgast Guy. Koneckonců ignorace a neznalost byly ostatně jedním z důvodů, proč se Británie nyní dostala tam, kde je.