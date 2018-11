Jsme civilizovaná země? Babiši, demisi! Lidé se chystají demonstrovat v Praze

Nejdřív měli vytvořit jen živý řetěz tak, aby se premiér Andrej Babiš (ANO) nedostal v sobotu 17. listopadu ke kladení věnců na Národní třídě. Po údajném únosu psychicky nemocného Babiše mladšího na Krym kvůli kauze Čapí hnízdo se však chystá hlasitý protest. Proti Babišovi budou lidé protestovat už ve čtvrtek od 19 hodin na pražském Václavském náměstí.

Předseda vlády a šéf hnutí ANO označil načasování reportáže televize Seznam za účelové. Reportéři Sabina Slonková a Jiří Kubík jsou podle něj „sprosťáci“. Babiš tvrdí, že jeho syn trpí schizofrenií a na Krym nebyl pracovníkem Agrofertu a manželem psychiatričky Petrem Protopopovem unesen. „Puč Palermo“ má podle jeho středečního vyjádření za cíl dostat ho z politiky. Ale Babiš si moc dobře uvědomuje, že se proti němu chystají lidé demonstrovat. Premiér si však myslí, že protesty jsou organizované.

Na čtvrtek svolává nespokojené občany organizace AUVA, která pořádala demonstraci proti Babišovi už v květnu. Původně se měli odpůrci současné vlády a praktik šéfa hnutí ANO sejít na Malostranském náměstí. Avšak po dohodě s městem přesunuli akci na Václavské náměstí. Tam už v tomto roce volali po odvolání Babiše několikrát - na začátku března se protestovalo v dolní části proti zvolení komunisty Zdeňka Odnráčka do čela komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), v květnu se konal „němý“ i hlasitý protest a snad nejmasovější demonstrace proti Babišově vládě s podporou KSČM přišly na řadu začátkem června, pod sochou sv. Václava se sešlo několik desítek tisíc lidí.

„Jsme civilizovaná země? Kam až musíme klesnout? Proč policie případ únosu AB ml. odložila s tím, že nedošlo k trestnému činu? Co všechno AB budeme muset ještě tolerovat? Kam až je ochotný zajít? Za jakou cenu? A proč?“ ptají se nyní organizátoři čtvrtečního shromáždění na facebookové události Požadujeme demisi Andreje Babiše!, která zajímá padesát tisíc lidí. Avšak reálná účast se dá čekat zhruba pětinová. Na sociální síti píší do události také ti, kteří Babišovu politiku hájí. Demonstranty označují termínem „pražská kavárna“, protest je podle nich „český Majdan“, který organizuje americká energetická lobby.

Části obyvatel Česka se nelíbí ani akce plánovaná na 17. listopadu. Tato demonstrace nese název 17/11 Bez StBáka (hlasitý protest) a účastníkům vzkazuje: „Agent StB Bureš (krycí jméno Andreje Babiše v archivech komunistické tajné policie - pozn. red.) bude klást věnce u pamětní desky na Národní třídě v Praze 1. Přijďte mu říci svůj názor na jeho vládu. Nahlas.“

Demonstrace k státnímu svátku nesedí

Jedna z diskutujících se ptá, proč si demonstranti vybírají zrovna státní svátek: „Ten by měl být místem pro piety nebo oslavy. Demonstrace, pískání a jiný kraviny mi tam prostě nějak nesedí.“ Jako munice lidem vystupujícím proti protestujícím slouží příspěvek, kde organizátoři hledají studenty, kteří by pomohli (za odměnu) s rozdáváním píšťalek na Národní třídě. O tom, že nespokojence někdo platí, mluvil sám premiér Babiš, když byl vypískán 21. srpna před budovou Českého rozhlasu při výročí sovětské okupace Československa.

V sobotu na stejném místě, kde se v roce 1989 začal hroutit komunistický režim, bude také probíhat už pátý ročník akce Korzo Národní. Součástí programu budou koncerty, divadlo, debaty - například s bývalým studentským vůdcem Martinem Mejstříkem či biskupem Václavem Malým, prvním mluvčím Občanského fóra. Hrůzy totalitního režimu připomene i skautský tábor.

Akci pořádá studentský spolek Díky, že můžem a uvádí: „Svoboda není samozřejmost a neměli bychom si to přestat připomínat. Proto ji letos už popáté na Národní třídě oslavujeme a děkujeme za ni. Velkou pouliční oslavou děkujeme těm, kteří se před 29 lety nebáli a vybojovali nám svobodu. Stejně tak děkujeme i těm, kteří dnes se svobodou umí zodpovědně naložit. Sami jsme revoluci nezažili, ale uvědomujeme si, že díky ní dnes můžeme studovat, cestovat, pracovat a žít, jak chceme.“

Studenti se také tradičně sejdou na Albertově, odkud před 29 lety vyšel průvod na Národní třídu. Tam mladé lidi brutálně zmlátili příslušníci Veřejné bezpečnosti. Tato událost odstartovala sametovou revoluci. „Těším se na příští rok, až uplyne třicet let. Média by měla říct mladé generaci, jak to tady bylo od revoluce,“ řekl ve středu nervózní Babiš, jemuž ovšem kontakty z minulého režimu pomohly v podnikání a následném vstupu do politiky. Premiér spolupráci se Státní bezpečností vytrvale odmítá.