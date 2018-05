Jóga i pétanque v pražských parcích. Senioři si zacvičí zdarma v přírodě

Cvičení v přírodě a zadarmo. Nezisková organizace Život 90 připravila pro seniory na celý květen a červen sérii sportovních aktivit ve čtyřech pražských parcích. Starší obyvatelé metropole si budou moci vyzkoušet jógu, zdravotní cvičení, ale i nordic walking nebo pétanque.

Senioři si zdarma budou moci zacvičit v pražské přírodě. První aktivity si zájemci vyzkouší 15. května na Střeleckém ostrově. O týden později se cvičení přesune do Senior Fit parku v Podolí a 29. května se akce bude konat na louce ve Stromovce. Sportovní sérii trenéři zakončí první červnové úterý na Vrchu sv. Kříže na Parukářce.



„V Životě 90 pořádáme lekce cvičení pro seniory více než dvacet let. Z vlastní praxe tak můžeme potvrdit, že pohybová aktivita je jedním z nejúčinnějších a nejlevnějších léků pro udržení zdraví ve vyšším věku. Letos poprvé jsme se proto v tomto duchu rozhodli oslovit i širší veřejnost. Vycházíme do pražských ulic s cílem motivovat starší generaci k pohybu a prevenci,“ vysvětlil Jan Lorman, ředitel Života 90.

Pod dohledem profesionálních trenérů tak zájemci absolvují lekce pilates, jógy nebo zdravotního cvičení. Senioři si budou moci vyzkoušet i nordic walking, petanque či lekce cvičení na strojích s Davidem Hufem. V některých parcích bude čekat i odměna. A to v podobě lehkého občerstvení a doprovodného programu.



Série cvičení v pražských parcích se bude konat vždy od 10 do 12 hodin. Cvičební podložky budou na místě k dispozici, ale účastníci si mohou přinést i své. V případě deště se cvičení ruší. Akce je zdarma, pro začátečníky i zkušené sportovce.



Nezisková organizace Život 90 vznikla v roce 1990 s cílem umožnit seniorům žít plnohodnotný život tam, kde to mají rádi. Doma. Neziskovka provozuje i bezplatnou linku důvěry pro seniory. Poskytuje také Tísňovou péči Života 90, bezplatné poradenství či pečovatelskou službu. Ve svém pražském sídle provozuje také Odlehčovací centrum Života 90 a Divadlo U Valšů.