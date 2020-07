Výjimečné odhalení se podařilo při konzervaci dětských bot obětí nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi: v jedné z nich se našel rukou psaný nápis se jménem a příjmením chlapce z Prahy, který do Osvětimi přijel transportem z Terezína. Oznámilo to v tiskové zprávě muzeum, které působí na území někdejšího tábora na jihu Polska.

Boty malého Amose Steinberga z Prahy, který zemřel v koncentračním a vyhlazovacím táboře v Osvětimi. | Foto: www.auschwitz.org

Amos Steinberg se narodil 26. června 1938 a žil v Praze. Spolu s rodiči Ludvíkem a Idou jej 10. srpna 1942 poslali do Terezína. Všichni byli deportováni do Osvětimi, uvedlo muzeum, které k těmto údajům přivedlo chlapcovo jméno a příjmení a jeho číslo v transportu, vepsané do boty.