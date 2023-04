Co cestující doposud mohli přejet za 14 korun, nově stojí dvacku. Zatímco v Praze se ceny nemění, ve středních Čechách Pražská integrovaná doprava (PID) zavádí nový ceník.

Vlak v novém nátěru Pražské integrované dopravy (PID). | Foto: zdopravy.cz/David Maštalíř

Od 1. dubna, shodou okolností právě na apríla, ve Středočeském kraji platí nové ceny. Jednorázové jízdenky na kratší vzdálenosti viditelně zdraží, naopak třeba předplatní kupony pro další trasy by lidé měli mít možnost pořídit levněji. K mání jsou i některé novinky jako desetiměsíční předplatní kupon v elektronické verzi – s očekávaným využitím žáky a studenty pro období školního roku, tedy od září do června (nicméně v kategorii Student 18–26 let s omezenou volitelností začátku platnosti mezi 15. 8. a 1. 11.) – nebo 24hodinová jízdenka pro pásma 1–4 za 80 Kč. Nové je i takzvané firemní jízdné, tedy možnost nákupu předplatních kuponů, které si může předávat několik lidí (což je ale dražší než kupony, které anonymní využití neumožňují).

Midi a minibusy v PID slaví dvacet let. Výročí připomene Ikarus i výstava

Svezení autobusem na krátkém úseku tam a zpět tak místo dosavadních 28 korun přijde na 40 – přičemž největší cenový skok směrem vzhůru zaznamenaly právě krátké trasy s využitím jednorázových jízdenek. Takové cestování využívají pasažéři nejčastěji. Naopak se najdou i lidé, kteří podle nových pravidel mohou na jízdném ušetřit. Čtrnáct korun na jedno svezení dosud stačilo třeba pro cestování mezi Prahou a Dolními Břežany, Jesenicí, Průhonicemi, Rudnou nebo třeba Říčany. Od soboty si už je třeba připravit o šest korun víc – i když třeba mobilní aplikace Lítačka ještě v pátek nabízela čtrnáctikorunové jízdenky i pro cesty v dubnových termínech.

Zdražování převáží, ušetří málokdo

Cílem změny je podle slov středočeského radního pro oblast veřejné dopravy Petra Boreckého (STAN) dostat do systému financování provozu vlaků a autobusů jezdících na území Středočeského kraje navíc 150–200 milionů korun za rok. Logicky tedy bude zdražení převažovat nad zlevňováním, a to zvláště u těch nejvyužívanějších jízdenek. Naději na úsporu mají naopak cestující ve vzdálených pásmech, kde je cílem přitáhnout nové pasažéry z řad dosavadních uživatelů osobních aut. O změnách výše jízdného rozhodli středočeští zastupitelé s tím, že tak reagují na aktuální vlivy: především růst inflace a zdražování paliv i elektřiny.

Lety z Prahy do Soulu jsou opět obnoveny. Poprvé od vypuknutí epidemie covidu-19

Nejvýraznějšími změnami jsou zdražení jízdného pro jednotlivou jízdu na krátkou vzdálenost a zkracování doby platnosti jízdních dokladů. Jízdenky pro dvě pásma, které dosud stály 14 a 22 Kč, se slučují do jedné – s cenou 20 Kč a dobou platnosti 15 minut. Ta neplatí na území Prahy – nově ji je ale možné použít i ve vlacích zařazených do systému PID. U jízdenek od 30 Kč výš se zkracuje doba platnosti. Třípásmová jízdenka za 30 Kč nově platí 30 minut, čtyřpásmová za 40 Kč 60 minut, pětipásmová za 50 Kč 90 minut – vždy s nárůstem o půlhodinu. Maximální doba platnosti pak dosahuje 180 minut pro osm a více pásem.

Cestujícím, kteří využívají předplatní kupony, se ceny většinou změní spíš mírně – se zvýšením o pět procent. Novinkou však je podpora předplatitelů jezdících na větší vzdálenosti. Maximum je cena za sedm vnějších pásem, tedy síťový kupon s celokrajskou platností pro všechna vnější tarifní pásma (mimo Prahy) nově stojí 2050 Kč na měsíc, 5515 Kč s platností na čtvrt roku a 19 450 Kč pro cestování po celý rok.