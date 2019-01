Jízda veteránů připomene první cestu Zikmunda a Hanzelky

Praha - Jízda veteránů z Prahy do Zlína a dál do Francie připomene 70 let, které dnes uplynou od chvíle, kdy Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka vyrazili na svou první pouť do Afriky. Tento okamžik přiblíží i Národní technické muzeum v Praze, kde lidé budou moci dnes zhlédnout dokument Století Miroslava Zikmunda nebo autentické předměty z první cesty cestovatelů. K vidění tam budou i historická vozidla do roku výroby 1970 a automobily Tatra ze soukromých sbírek.

Zikmund a Hanzelka coby absolventi ekonomie vyrazili do Afriky 22. dubna 1947 s cílem objet svět. Na den a hodinu stejně jako tehdy vyjede dnes v 9:30 jízda veteránů z pražské Opletalovy ulice a zamíří před technické muzeum, kde bude sraz veteránů. Muzeum připomíná 70 let od cesty Hanzelky se Zikmundem Přečíst článek › Jízda zamíří do Marseille Posléze se vozy vydají do Zlína, kde se koná festival Neznámá země, oslavující 70 let od první cesty známého cestovatelského dua. Vozy projedou i kolem vily, kde žije osmadevadesátiletý Zikmund. Jízda pak zamíří do Marseille. Cesta Zikmunda a Hanzelky v roce 1947 vedla nejprve do Afriky, z Kapského města pak přepluli do Argentiny a vydali se na pouť po Jižní a Střední Americe. Za tři a půl roku projeli 44 zemí, urazili 111 tisíc kilometrů, z toho 61.700 ve svém voze. Pořídili 10 tisíc fotografií a natočili 11 kilometrů filmu. V Praze skončil závod veteránů - 1000 mil československých Přečíst článek › S jejich příběhem v sobotu seznámí návštěvníky i pražské technické muzeum, které pro ně připravilo mimo jiné komentované prohlídky automobilové sbírky a slavné Tatry 87. V přednáškovém sále uvede třikrát dokument Petra Horkého Století Miroslava Zikmunda z roku 2014 a expozici Doprava doplnilo o věci z první cesty Hanzelky a Zikmunda do Afriky, a to o pistole, mapy, mince, suvenýry nebo obuv.

Autor: ČTK