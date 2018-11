Jít na poštu? Raději ne! Na pobočkách v Praze stojí lidé ve frontách

/INFOGRAFIKA/ Pobočky České pošty v metropoli jsou často velmi přeplněné. Zákazníci tak musejí ve frontách před přepážkami strávit desítky minut, než na ně dojde řada.

Banální věc, jako je vyzvednutí doporučeného psaní či balíku, může být občas na nervy. Zvláště pokud musíte zamířit na některou z poboček České pošty v hlavním městě, a ještě k tomu třeba v předvánočním čase, který se kvapem blíží.

„Pošta v Plzeňské ulici je příšerná. Pominu, že vypadá jako z padesátých let. Ale opravdu mě štve, že sem přijdu, otevřena jsou dvě okénka z osmi a není tu pořadníkový systém, a tak všichni stojí v jedné pekelně dlouhé frontě,“ popisuje zážitky pan Stanislav. „Samozřejmě sem chodím jen v nejnutnějších případech, kdy mi přijde doporučené psaní. A při těch desítkách minut ve frontě si představuji, jak by se asi vedení pošty tvářilo, kdybych jim naúčtoval ušlý zisk,“ dodává nespokojený zákazník státního podniku.

Podobným stížnostem se nevyhnou ani další poštovní pobočky. Důvod?

Program Partner nepomohl

Státnímu podniku, především v hlavním městě, utíkají zaměstnanci. A to zvláště v současnosti, kdy je obtížné na trhu práce konkurovat průměrnému platu. Nedostatek personálu měl řešit program Partner, který měl převést až 2200 ze 3200 poboček České pošty na soukromé vlastníky, a tím ulehčit podniku. „Převody poboček na pošty Partner budou probíhat tam, kde to bude výhodné pro obec, pro klienty i pro Českou poštu. V metropoli se jedná zatím o čtyři pobočky, a to v Hlubočepích, na Barrandově, v Ruzyni a v Měcholupech,“ vyčíslil mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Právě pobočku ve Voskovcově ulici na Barrandově si trochu nezvykle objednal od pošty developer. „My jsme v daném místě neměli povinnost pobočku zřizovat. Developer, který tam staví nové byty, ale očekává v příštích letech nárůst obyvatel, a tak jsme zřídili speciální program Partner +, ve kterém neplatíme my provozovateli pobočky, ale on nám. Po zkušební době byla pobočka slavnostně otevřena 10. září tohoto roku,“ popsal mluvčí České pošty Matyáš Vitík zatím nepříliš častou spolupráci státního podniku s developerem.

Barrandovská pobočka by měla také ulevit té na Tillově náměstí, která se dlouho potýká s kritikou obyvatel. „Lidé si často stěžovali na její nedostatečnou kapacitu. Vedení radnice proto již loni začalo jednat o možnostech řešení celého problému. Výsledkem je i tato nová pobočka, která by odpolední nápor na Tilleho náměstí měla snížit. Chod pobočky vyhodnotíme, a pokud se ukáže jako efektivní, tak ji podle možností rozšíříme,“ sdělil radní Prahy 5 Jan Trojánek (ANO).

Kód pro vyzvednutí balíku je novinka

Česká pošta se však svým zákazníkům pokouší vyjít vstříc i novinkami, jako je například výdej balíků na kód. Od začátku října si tak už nemusí příjemce balíku s sebou brát občanku a ani si balík nemusí vyzvedávat osobně, ale může za sebe poslat třeba kamaráda. „Má to za cíl snížit administrativní práci, a tím zrychlit obsluhu,“ dodal Vitík.

Česká pošta se ale pokouší situace na pobočkách zlepšovat. „Víme, že na některých místech je příliš velký nápor na pobočky, a pokoušíme se tyto situace co nejrychleji řešit,“ tvrdí mluvčí České pošty Matyáš Vitík. „Například pobočka v Praze 8 Palmovka byla v krizové situaci, ale probíhá tam nyní rekonstrukce a navýšení kapacity a lepší se to tam. Zase ale máme pozitivní zpětnou vazbu z poboček v ulici Moravská na Praze 2 a v Holešovicích v Dělnické ulici,“ dodal Vitík.