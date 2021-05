V polovině dubna oznámil jistý Pavel Bartuška na facebookové stránce Letenská parta, že vzniká občanské sdružení pro výstavbu Károva pomníku. Vhodné místo by prý pro něj bylo na konci Korunovační ulice u Stromovky.

Přestože není jasné, jestli je nápad míněn vážně, jeho zveřejnění podnítilo rozsáhlou a poměrně vyhrocenou diskusi.

„Byl to člověk za trest. Pár letmých osobních setkání mi stačilo. Představa jeho pomníku je naprostá… stejně jako jeho předloha,“ komentoval na internetu záměr jistý Ladislav Doležal.

V podobném duchu reagoval třeba Petr Kajzar. „Na Havla je po smrti pliváno, feťákovi se chce stavět pomník. Jsme divná země,“ napsal.

Ale ozvala se i početná skupina Kárových fanoušků. „Navrhuji trojúhelník před Kárákem, který bych zároveň přejmenoval na náměstí Jiřího Káry,“ poznamenal Martin Schwarz v narážce na obchodní centrum Stromovka, které chtěli iniciátoři petice před předloňským otevřením pojmenovat právě jménem známého místního „desperáta“.

„Zoufalý projekt, kterým OC Stromovka je, si zaslouží nést jméno po zoufalci, byť neoficiálně. Tím by to mělo skončit. Pomník je výsměch obyvatelům Letné i posmívání samotnému Károvi. Věřím, že to je jen hejt, který nikdo nemůže brát vážně,“ uvedl ve facebookové diskusi Libor Amur.

Vznik kultu a kárologie

Profesionální videozáznam svatebního obřadu tehdy čtyřicetiletého Jiřího Káry a Blanky Divišové z roku 2000 někdo ukradl a publikoval na serveru Youtube, kde se záhy stal kultovní záležitostí, o níž se mluví jako o prvním „virálním“ videu v české historii.

Zdroj: Youtube

Mezi lidmi zlidověly originální vulgarismy, kterými spolu aktéři rituálu komunikovali. K „posílení příběhu“ přispěl fakt, že všech šest hlavních postav už tragicky zemřelo. Jako první nevěsta, kterou někdo smrtelně zmlátil. A jako poslední Jiří Kára, který strávil roky ve vězení za pokus o vraždu a byl zřejmě dlouhou dobu závislý na tvrdých drogách.

Dnes se na internetu prodávají trička s potiskem Károva portrétu i hlášek, někteří lidé se označují za „kárology“ a existuje množství webových skupin, které jsou tomuto společenskému vyděděnci zasvěceny. Šíří se v nich mimo jiné vtipné předělávky svatebního videa a další „memy“.

Například facebooková stránka JiriKaraPrezidentem nedávno informovala o „přípravě“ celovečerního snímku. „Šušká se, že v novém filmu Bohdana Slámy o Jiřím Károvi obsadí hlavní roli režisérův dvorní herec Pavel Liška. Jsme však přesvědčeni, že guru všech keltů vyžaduje výběr více na ksicht. A že v českém hereckém rybníčku se najde dost takových kapříků. Diskutujme,“ vyzval příspěvek, a reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.

Příčiny fascinace

Blogger Michal Ledwoń se před časem zamyslel nad tím, proč svatební film s Jiřím Károu tolik fascinuje část společnosti.

Podle bloggera toto dílo přímo nabádá k zamyšlení a rozborům. „Jiří Kára a jeho parta jsou lidé, kteří se nepřetvařují. Jejich vystupování zcela odpovídá jejich osobnostem a sociálnímu statusu. Nejsou z těch, ze kterých se stávají lepší lidé nasazením obleku. Když si chtějí v přípravné místnosti přihnout z lahváče, přihnou si,“ napsal Ledwoń s tím, že vedle svobodomyslnosti, autentičnosti a ignorování veškerých konvencí ze strany „hrdinů“ krátkého filmu může být pro řadu lidí přitažlivá i „naprostá nečekanost děje“ v kontrastu ke „sterilním svatbám“.

„V tomto ohledu působí Jiří Kára vlastně jako hrdina moderní doby, která člověka uvázala do sterility pravidel, s nimiž se odmítá ztotožnit,“ dodal Ledwoń.

Jistý uživatel Facebooku naproti tomu spatřuje důvody Károvy popularity, a stejně tak obliby prezidenta Miloše Zemana, v „české adoraci kre…, kteří se drze nosí“.

Radní Prahy 7, představitel Strany zelených a přírodovědec Ondřej Mirovský je v hodnocení „fenoménu Kára“ méně příkrý.

„Fenomén pana Káry je na Letné způsoben především velkým smyslem místních pro recesi a humor a také vlídným vztahem k alkoholu, který je typický s ohledem na počet hospod a barů na Letné. Pro mnohé byl pan Kára rebel proti systému, přestože reálně to byl především alkoholik,“ domnívá se Mirovský.