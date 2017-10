Jiří Paroubek: Hašek, Škromach, Zimola a Tejc by sociální demokracii prospěli

/ROZHOVOR/ Loď se potápí. Dvě desítky let si ČSSD při sněmovních volbách držela dvojciferný výsledek, zlom přišel letos. Sociální demokracie získala 7,27 procenta, což její někdejší předseda a premiér Jiří Paroubek nazval katastrofou.

V rozhovoru pro Pražský deník kritizoval Bohuslava Sobotku. „Sociální demokracie ve svém čele nemůže mít člověka, který je introvertní, jako je Slávek Sobotka,“ řekl expremiér a bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek Deníku. Spásu vidí v Sobotkových oponentech.

Jak vám je, když vidíte volební výsledky sociální demokracie, kterou jste v letech 2006 až 2010 vedl?

Tak upřímně já jsem nečekal žádné zázraky, ale čekal jsem nějakých deset dvanáct procent, což bych považoval za totální neúspěch, ale tohle je katastrofa. Katastrofa. V roce 2010, kdy jsem stranu opouštěl, to byla nejsilnější strana v zemi (ČSSD měla tehdy 22,08 procent, druhá ODS měla 20,22 procenta pozn. red.). Když jsem ji předával, bylo to, jako když tatínek předává rodinnou firmu. A dneska se dostala do pozice slabší strany. Musí nabrat síly, takže nemůže počítat s vládní účastí.

ČSSD dostala v letošních volbách větší výprask než ODS v roce 2013. Tehdy dosáhla ODS na 7,72 procenta, zatímco letos ČSSD inkasovala 7,27 procenta. Výsledek ODS ovlivnil policejní zásah na Úřadu vlády a obvinění šéfky premiérova kabinetu Jany Nagyové, co podle vás ovlivnilo propad preferencí sociální demokracie?

Byla to soustava chyb. Byla to neschopnost Bohuslava Sobotky připustit, aby tým lídrů ve vedení strany, ale i volebních lídrů byl v širokém názorovém spektru. On prostě chtěl vidět své politické dvojníky. Tahle politika v zásadě zlikvidovala pluralitnost vedení sociální demokracie. Strana uvnitř ztratila demokratický charakter. A pokud jde o program, tak ten je archaický.

Soustřeďuje se jenom na sociální oblast. To ale lidé od sociální demokracie očekávají. A upřímně, jsme v situaci, že tři čtvrtiny voličů si myslí, že se vyhazují peníze lidem, kteří by je v takové míře dostávat neměli. A připomenu kuriózní návrh pražského lídra Petra Dolínka, který by zase přidával státním úředníkům v Praze dva tisíce korun, protože tady mají vyšší životní náklady. To jsou nesmysly, které málokdo chce. Ta strana by neměla být stranou sociálních dávek.

To by znamenalo, že by se měla orientovat víc napravo.

To není pravda. Naopak opustila témata, která jsou levicová, jedno z nich jsou výdaje na armádu. Proč je navyšovat? Je celá řada témat. Sňatky homosexuálů a jiná. Je fajn, když lídr strany řekne, že bychom měli přijmout euro, ale čtrnáct dní před volbami je to sebevražedné. Lidé to přece nechtějí. Tak je potřeba říct to jinak. Až bude euro za 18 korun, tak o tom můžeme začít uvažovat.

Co byste nyní jako bývalý předseda straně doporučoval?

Takové ty řeči, že je potřeba teď v klidu analyzovat a hlavně to všechno odložit a neřešit, to si myslím, že je špatně. Teď je potřeba si sednout, říct si rychle, v čem jsou příčiny, pojmenovat je, i když to pro lidi, co to vedou, nebude příjemné, a samozřejmě udělat radikální změny.

Jaké radikální změny byste učinil?

Tak podívejte, já jsem přebíral v dubnu 2005 sociální demokracii jako předseda vlády na deseti procentech. Za třináct měsíců měla při volbách téměř 33 procent. Takže není nic ztraceného. Musí se udělat změna všeho, změna politiky, vedení, programu, marketingu. Větší roli mají hrát sociální sítě. A samozřejmě to bude těžší období pro sociální demokracii, protože peněz za mandáty bude méně.

Hlavně by mělo odejít celé vedení strany nebo by měli říct, že odejdou na sjezdu a že už nebudou kandidovat alespoň v tom jednom volebním období, aby stranu nezatěžovali. Řada z nich bude v Poslanecké sněmovně, takže stejně budou mít na politiku strany vliv. Osmdesát procent z nich jsou ti, kteří vyznávají sobotkovský styl politiky, který stranu dovedl do nejtěžší volební porážky v její historii.

Vidíte silného lídra, který by ČSSD dovedl dát novou energii?

V tuto chvíli ho nevidím. Vidím ale několik lidí, kteří by mohli ve vedení strany být. V minulé době se projevili výsledky nebo zvláštními schopnostmi a s nimi je potřeba pracovat.

Kteří lidé to jsou?

Určitě pan Jiří Zimola, Michal Hašek…

Myslíte, že by Haškovi škraloup lánské schůzky nepřitěžoval?

Já myslím, že to byla hloupost. To byla lapálie. V politice je běžné, že za vámi vždycky někdo smlouvá proti vám. To bych neviděl jako nějaký prohřešek. Ale tady jde o to, aby si sami ti lidé řekli, jestli na to mají. Já jsem nedávno s Haškem hovořil a on sám si přiznává svoji spoluzodpovědnost za vývoj, který byl. Ale myslím si, že typ člověka, jako je on, Zdeněk Škromach, pan Jeroným Tejc by sociální demokracii prospěli.

Takže hlavní slovo by měla získat vnitrostranická opozice ČSSD.

Já bych neřekl, že je to opozice. Teď prostě do té lodě teče, ona se potápí, tak je potřeba vynášet vodu a začít společně veslovat. Když jsem byl já předsedou strany, tak jsem se snažil, aby v jejím vedení byly zastoupeny všechny názorové proudy. A taky voličská základna byla trojnásobně větší, než je teď. A je potřeba se k těmto zkušenostem vrátit. Sociální demokracie musí vidět jasně, že ve svém čele nemůže mít člověka, který je introvertní, jako je Slávek Sobotka. On byl výborný jako dvojka, odvedl slušnou práci na ministerstvu financí, ale jako lídr se nehodil. Ve vedení musí být lidé, kteří jsou zvyklí pracovat a řešit praktické problémy, ne panáci.

Vy osobně byste měl sehrát roli ve vedení ČSSD?

Jednotliví lidé místních organizací mě oslovovali už před volbami. Já jsem ochoten pomoci. A pokud zájem bude reálný, nezůstane jen u řečí.