Nový pomník 14leté dívky, která 27. května 1942 uklidila kolo, na němž odjel Jan Kubiš po úspěšném útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, vytvoří umělci v Zenklově ulici.

Stane se tak dominantou dvorku ZŠ Bohumila Hrabala, která se kdysi nazývala U zámku a mladá odbojářka jej navštěvovala jako žačka.

Pomník by měl připomínat všechny členky odboje. „Naším záměrem je vzdát hold všem ženám, které položily své životy,“ uvedl radní Michal Švarc (Patrioti pro Prahu 8) .

Podoba díla vzejde z vyhlášené umělecko-výtvarné soutěže, do které se může zapojit i široká veřejnost. „Byli bychom rádi, aby to dílo byla socha či plastika. Pochopitelně je to veřejná soutěž, ničím nesvázaná. My ty podmínky máme poměrně volné, rádi bychom pozvali všechny, nejen sochaře, ale i výtvarníky, aby se do této soutěže zapojili. Hodláme i vyzvat k participaci na výběru veřejnost, byť samozřejmě konečné slovo bude mít odborná porota," řekl Švarc.

Jindřišku nacisté popravili v Mauthausenu 24. října roku 1942 dopoledne, hned po ní její matku, po ní následovaly její sestry. „Popravena byla před 79 lety včetně svých rodičů a dalších 266 spolupracovníků,“ přiblížil Švarc.

Před druhou světovou válkou bydleli Novákovi v Podmoklech, což je dnešní část Děčína. Po podpisu Mnichovské dohody na podzim roku 1938 museli všichni Češi opustit své domovy v Sudetech a Novákovi se přestěhovali do pražské Libně. Otec Jindřišky, Václav, se zde jako člen někdejšího Sokola zapojil do domácího protinacistického odboje.

Památku Jindřišky Novákové si městská část připomíná každoročně 24. října u pamětní desky, která je umístěna na budově školy Bohumila Hrabala v Libni. Po rodině Novákových a dalších členech odboje se nazývají i nedaleké ulice. Osudy rodin žijících v Libni, které se zapojily do odboje, připomíná také hra s QR kódy v ulicích této čtvrti, pro akční hru s názvem Operace Anthropoid je zapotřebí pouze mobil s datovým tarifem.