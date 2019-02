Praha /ANKETA/ - Vysoké sídlištní budovy, ale i zeleň nebo stará zástavba. Jihozápadní město je příjemnou směsicí moderních i starších prvků. Barevné paneláky postrádají pachuť socialistické výstavby, opravují se školy i školky, stavějí se nová dětská hřiště.

S hazardem si radnice na Praze 13 nevěděla rady. Na svém zasedání na začátku června roku 2013 rada nejdřív odhlasovala nulovou toleranci, aby své rozhodnutí o týden později zrušila. Za dva dny poté na zastupitelstvu byl návrh definitivně smeten ze stolu. | Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Praha 13 se může též pochlubit jedním z nejhezčích sídlištních parků v metropoli. Je jen kousek od stanice metra a dá se využít k velkému množství volnočasových aktivit nejen lidí v aktivním věku, ale i maminek s malými dětmi nebo seniorů. Kromě dětského hřiště v těsném sousedství rybníka, je jeho velkou předností i část věnovaná sportu.

Místní oceňují i budovu s občerstvením a kuželnu, která je součástí objektu. Promyšlené rozdělení parku podle zón umožňuje využít toto místo také ke konání různých společenských akcí. Proto park patří k významnému středobodu zdejšího dění.

Není divu, že je součástí tzv. Greenways Praha - Vídeň, tedy přírodního koridoru určeného pro cyklisty, na něhož navazují i trasy pro pěší, jezdce na koních či vodáky. Stezky vedou přírodně, historicky či společensky zajímavými místy po Čechách a Rakousku.

Život obyvatelům Jihozápadního města zpříjemňuje i zástavba starých Stodůlek, ve které najdou zrekonsturované společenské centrum Klub Mlejn i románský kostel svatého Jakuba. Stejně jako množství restaurací jako například v budově bývalého kina.

Ke zvýšení životního standardu místních přispělo i nově zrekonstruované obchodní centrum Lužiny, přestože se kolem jeho oprav strhla vlna bouřlivých debat. V jeho těsném sousedství mělo vyrůst několik obrovských věžáků, ke kterým však chyběla parkovací stání.

Parkování je na „třináctce" stále trochu problém. Navíc se místní o plánovaném projektu dozvěděli skoro na poslední chvíli. A o záměru podle svých slov nebyl informován ani sám starosta Vodrážka.

To je velmi podivné vzhledem k tomu, že dokumentace pár měsíců předtím prošla stavebním odborem bez větších připomínek.

Megalomanský projekt nakonec magistrát kvůli závažným připomínkám poslal k posouzení na ministerstvo životního prostředí. Od té doby je kolem kauzy ticho a klid.

Regulace hazardu

Není to ale zdaleka jediný případ, kdy podivné chování radnice místní doslova nadzvedlo ze židle. Nejasnosti provázely i debaty ohledně regulace hazardu. Kvůli kriminální činnosti, jež se odehrávala v blízkém okolí heren, chtěla městská část zavést nulovou toleranci hazardu.

Na svém zasedání na začátku června loňského roku ji rada schválila, aby své rozhodnutí o týden později zrušila. A za dva dny poté na zastupitelstvu byl návrh definitivně smeten ze stolu.

V médiích se objevily úryvky z dopisů, ve kterých majitelé některých herních míst vyhrožovali, že pokud radnice hazard zakáže, oni na oplátku omezí provoz služeb pro občany. V jedné z takových budov byla například pošta.

A tak raději než nulovou toleranci zvolila radnice nákup nových bezpečnostních kamer za sto milionů korun. Podle opozice je to ale mrhání financemi, které by se daly efektivněji využít úplně jiným způsobem.

Fakta o Praze 13Počet obyvatel: 60 555

Rozloha: 13,25 kilometru čtverečních

Starosta: David Vodrážka (ODS)

Koalice: Po volbách uzavřela ODS koalici s ČSSD a Občanskou koalicí Prahy 13

Volby 2010: vyhrála ODS (12 mandátů), Top 09 (9 mandátů), ČSSD (6 mandátů), Strana zelených a občané P 13 (3 mandáty), Občanská koalice Prahy 13 (mandáty), KSČM (2 mandáty), Věci veřejné (1 mandát)

Volební období 2010 - 2014: zastupitelstvo má 35 členů

Volební období 2014 - 2018: zastupitelstvo bude mít 35 členů

Palec nahoru

Klub Mlejn. Vyhlášené punkové doupě se po celkové rekonstrukci proměnilo ve velmi příjemné místo, kam lidé dochází nejen za hudbou nebo divadlem, ale především kvůli místním artistům. Spolek Cirkus Mlejn se věnuje vzdušné akrobacii a vážně má, co ukazovat.

Central Park. Rozlehlá plocha s vodními prvky, sportovními i dětskými hřišti a kavárnou připomíná trochu new yorskou verzi. Dá se tu sportovat, vést intimní rozhovory i chodit venčit psy nebo miminka. Je velmi pečlivě udržovaný a neustále vylepšovaný.

Revitalizace OC Lužiny. Šedý nákupní komplex dlouhá léta vypadal, že se každou chvíli zřítí. Díky rekonstrukci se do něho vrátil život, jsou tu obchody, fitness, ale i sídlo pošty a zanedlouho se otevře i pobočka městské knihovny.

Palec dolů

Kauza Key Investments. Radnice chtěla využít právních služeb firmy, která přišla o licenci na obchodování s cennými papíry, a vyšetřuje ji policie. 200 milionů, jež starosta investoval, se mu nakonec vrátilo zpět. Firma obchodovala i s Prahou 6 a 10, podivné okolnosti uzavírání smluv a vlastníky není možné dohledat.

Zbytečné kamery. Za záměr zásobit ulice 155 kamerami za 100 milionů získala radnice cenu v soutěži Big Brother za dlouhodobého slídila. Nakonec zastupitelstvo odhlasovalo rozmístění „pouhých" 59 kamer. Stávajících 350 buněk kamerového systému prý nestačí.

Developerské projekty. Nových staveb podobně jako na Praze 11 utěšeně přibývá. Místní ale mají pocit, že v tomto případě by méně bylo více. Bez dalších bytů a kancelářských prostor by se klidně obešli.

Hazard. Ač chtěli radní jeho nulovou toleranci, nakonec podlehli tlaku, který na ně vyvinuli provozovatelé místních heren. A to i přesto, že je hazard nezanedbatelným faktorem kriminality na vytipovaných místech.

Anekta: Jak se vám žije v Praze 13?

Jaroslav Kaucký, 23 let, OSVČ: Bohužel pan starosta Vodrážka nenaplnil moje očekávání a přispěl k velmi špatnému renomé Prahy 13. Obrovským problémem jsou developerské projekty, které z Prahy 13 udělaly betonovou džungli. Dalším výrazným problémem je bezpečnost, především v okolí Hůrky.

Tomáš Tuhýk, 21 let, student: Myslím, že se podařila ta revitalizace parku a okolí metra. Vyrostla tu spoustu nových domů, ale to je zase otázka, jestli je to dobře. Kvůli přetížení parkování a dopravy. Ale nežije se mi tu špatně. Jsem vlastně spokojený.

Hana Dejmková, 84 let, důchodkyně: Jsem spokojená, jak to tady funguje. Akorát okolo garáží tady na Lužinách byl dlouho plevel, ale vím, že je to je tím, že tam byly nevyřešené majetkové spory. Jinak radnice dělá dost.