Jídlo s básničkou. Děti z Prahy jsou ve finále kuchařské soutěže

V Praze, v Klecanech Zdibsku a v Čechticích mohou slavit úspěch. Až do celostátního finále dětské kulinární soutěže Finále Zdravé 5 se totiž dostaly tři týmy z Prahy a Středočeského kraje. Finálové klání proběhne v sobotu 9. června ve středisku Plechárna v Praze na Černém Mostě a zúčastní se ho dvacet nejlepších týmů z Čech a Moravy.

"Letošní ročník dětské kulinární soutěže přilákal 437 tříčlenných týmů ze všech koutů Česka. Máme velkou radost ze zajímavých zdravých receptů i z nápadů na společně strávené chvíle nad připraveným pohoštěním s těmi, kterým stojí za to udělat radost. Věříme, že se nám podařilo na mnoha místech podnítit hezkou tradici setkávání se u zdravých pochoutek," prozradila Eva Nepokojová, manažerka programu Zdravá 5.

Do celostátního finále soutěže postoupilo v každé ze čtyř kategorií pouze pět nejlepších přihlášených projektů z celé republiky. Na dvacítku tříčlenných dětských partiček čekají v Praze dvě disciplíny studené pohoštění dle vlastního výběru a vědomostní kvíz. "Úkolem soutěžících bude vše nejen hezky naaranžovat, ale také vybrat suroviny tak, aby tvořily nutričně vyvážený pokrm," upřesňuje Eva Nepokojová. Vítězný tým z každé kategorie za odměnu stráví zážitkový víkend v Ekocentru Orlov u Příbrami.

Medvídci, Bystrouška a Sokolníci

Tým Medvídci z Mateřské školy Na Korábě v Praze 8 se přihlásil do soutěže s fazolovou pomazánkou s pečeným česnekem a sušenými rajčaty na domácích houstičkách. Pohoštění věnovaly babičkám společně s básničkou: "Pro naše milé babičky, máme křehké houstičky. Na těsto si zaděláme, od mouky pak ruce máme. To nám ale nevadí, když se dílo podaří. Srdíčko do toho dáme, lásku, štěstí přimícháme. A už je to hotovo, dílo se nám povedlo. Teď jen pozvat babičky, servírovat houstičky. Když my s láskou vaříme, na babičky myslíme," recitují Natálka, Libuška a Oliver.

Kategorii Mateřské školy budou reprezentovat i děti z Mateřské školy Liška Bystrouška z Klecan Zdibska. Tato školka měla své týmy již v loňském finále. Letos porota vybrala trojici Los Avocados, která nachystala pomazánku z avokáda na tmavém chlebu pro babičky a dědečky z domova s pečovatelskou službou v Klecanech.

Jako bonus přidali i pár básniček a písniček v kostýmech a prožili společně krásné dopoledne. "Rozhodli jsme se obohatit náš jídelníček o některé méně tradiční ingredience. Jednou z nich je také avokádo, které se v naší kuchyni moc často neobjevuje, ale je nesmírně zdravé," vysvětlují David, Matyáš a Radim.

Tým Sokolníci ze Základní školy v Čechticích bude zastupovat kategorii 1. stupeň ZŠ. "Svačinku s tajemným názvem Zpěv jarních ptáků jsme věnovaly panu lektorovi ze záchranné stanice ohrožených živočichů, protože pro nás připravil program o přírodě a hlavně ptactvu," shodují se Anička, Adélka a Magdalenka.

Nadační fond Albert poskytuje školám všechny své projekty zdarma. Více o pravidlech a termínech soutěže naleznete na www.zdrava5.cz.