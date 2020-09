Kapacita školní jídelny, kam docházejí děti ze dvou základních škol, je dlouhodobý problém. „Řadu let se navyšoval počet strávníků, ale nijak se to neřešilo,“ říká starosta Uhříněvsi Vojtěch Zelenka (STAN).

V horším stavu, než se čekalo

Současná radnice v první fázi přistavěla ke dvacet let starému objektu jídelny nové šatny, letos v červenci se pustila do rekonstrukce, která má zajistit rychlejší výdej jídel a mytí nádobí. To byly podle starosty hlavní důvody, proč školáci dosud stáli na obědy dlouhé fronty.

V průběhu příprav projektu i samotné rekonstrukce však radnice zjistila, že budova je v horším technickém stavu, než se původně předpokládalo. „Jedná se hlavně o vzduchotechniku, elektroinstalace a kanalizaci. Zjistili jsme, že projekt bude větší, ale nechtěli jsme ho odkládat o další rok,“ vysvětluje Zelenka.

Rodiče tak na uvítanou v novém školním roce dostali e-mail s rozpisem, kde se jejich děti budou stravovat. „Děti z prvního stupně ze ZŠ U Obory docházejí do Hospůdky Na Lišce. Naše dcera chodí na obědy do domu s pečovatelskou službou. Má to trvat nejméně do konce října,“ líčí maminka druhačky ze ZŠ bratří Jandusů.

Žáci druhého stupně se stravují v budově jídelny, kam jim obědy z restaurace dovážejí. Vzhledem k omezenému režimu ale nemají na výběr z více jídel. „Žáci, kteří mají nějaké dietní omezení a nemohou ten den vařené jídlo konzumovat, si mohou vzít svůj oběd, který jim pracovníci v místě stravování ohřejí,“ informovala škola.

Nedostatek míst?

Podle starosty zůstává kvalita školních obědů stejná, do restaurace je docházejí vařit i zaměstnanci jídelny. „Objekt Hospůdky Na Lišce je bývalá školní jídelna, takže je tam dostatečně velká kuchyně,“ dodává Zelenka. Zároveň přiznává, že už samotný fakt, že děti z uhříněveských základek musí docházet do jídelny mimo školní areály, není ideální.

Developeři v Uhříněvsi v minulých letech postavili stovky bytů, se zajištěním občanské vybavenosti si však předem nikdo hlavu nelámal. Mladé rodiny tak často marně shání lékaře pro děti a naplněné kapacity v mateřských školkách se pro ně staly strašákem.

Zda se problém s frontami na školní obědy vyřeší současnou rekonstrukcí, to se teprve uvidí. „Pokud se potvrdí předpoklad, že díky zrychlení výdeje pak bude nedostatek stravovacích míst u stolů, bude následovat výměna jídelních setů, aby se do jídelny vešlo více strávníků,“ informoval Uhříněveský zpravodaj, vydávaný radnicí Prahy 22.