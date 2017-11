Jet na demonstraci metrem? Letos se cestuje jinak

Zajet o státním svátku demonstrovat či slavit do hlavního města nemusí být tak jednoduché jako obvykle – a následně o víkendu cestovat po Praze jakbysmet. Dopravní podnik totiž výrazně omezí provoz metra na trase C. Od pátku až do noci na pondělí bude kvůli výměně bezmála čtyř stovek dřevěných pražců za betonové a dalším pracím na opravě trati mimo provoz úsek mezi stanicemi Muzeum a Kačerov.

dnes 11:24 SDÍLEJ:

Pro cestující je připravena náhradní autobusová doprava XC, která na Kačerov bude jezdit až od hlavního nádraží (od zastávky linky 905 před historickou Fantovou budovou ve Wilsonově ulici). Zvláště pro Pražany je podstatné, že také budou posíleny dvě linky autobusů městské dopravy jezdící na svých běžných trasách, a to 135 (z Florence přes Vršovice a Spořilov na Chodov) a 196 (z Vršovic přes Michli a Kačerov do Braníka a k Smíchovskému nádraží). Cestujícím budou radit informátoři v reflexních vestách. ČTĚTE TAKÉ: Praha si připomene události 17. listopadu První den je možné očekávat zmatky Z července, kdy byla podobná výluka naplánována rovněž v období státních svátků, si mnozí pasažéři ještě pamatují: první den je možné očekávat zmatky, pak se situace takzvaně usadí. Tentokrát však první den nespadá do období, kdy se centrum Prahy v souvislosti se státním svátkem vylidňuje. Je to právě naopak: zaplňuje se, přičemž přijíždí i hodně lidí z okolí hlavního města. Našli se proto kritici, jimž se aktuální opatření nezamlouvá ani za mák. S cestováním účastníků demonstrací (stejně jako manifestací a pietních aktů) prostředky veřejné dopravy totiž mohou být spojeny komplikace.



ČTĚTE TAKÉ: Praha počítá v návrhu rozpočtu na příští rok s rekordními výdaji

Autor: Milan Holakovský