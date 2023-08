Hurá do muzea kdysi i dnes

Akce trvala od čtvrtka 3. srpna do neděle – přičemž na 130 aut se znakem trojcípé hvězdy bylo v sobotu vidět kolem Národního technického muzea. Ne náhodou: toto muzeum nejen má svých sbírkách skvosty značky, ale sehrálo i významnou roli při rozjezdu činnosti klubu. Právě v tomto muzeu (jež už v té době době bylo institucí se zaměřením na techniku evropského formátu) se v roce 1965 uskutečnilo setkání se zástupci výrobce, továrny Daimler-Benz AG ve Stuttgartu. Spojené s dodnes legendární přednáškou.

V Národním technickém muzeu slaví šedesátiny klub vlastníků mercedesů

Rozběhla se tehdy nevídaná spolupráce překračující železnou oponu. Navzdory snahám ideologů tehdy vládnoucích komunistů bojovat proti všem projevům výlučnosti (a vlastnictví takového auta původem z tehdejšího západního Německa bylo tenkrát skutečně něčím mimořádným!), stejně jako proti propagování „západního stylu života“ a jeho výdobytků. Však také klubové akce včetně vyjížděk se zapojením většího počtu vozů byly pod pečlivým dohledem příslušníků tehdejšího Sboru národní bezpečnosti. Organizátoři jakbysmet. A ojedinělé – byť nikoli úspěšné – nebyly ani snahy udělat z majitelů mercedesů uvědomělé svazarmovce cvičící se v běhu, střelbě i hodu granátem nebo se alespoň věnující leteckému modelaření. Spolek totiž vniknout nemohl – a klub musel oficiálně fungovat pod hlavičkou Svazarmu (neboli Svazu pro spolupráci s armádou): konkrétně se stal jeho 419. základní organizací.

Technické lahůdky i auta s příběhem

Členové klubu a příznivci mercedesů nicméně vzpomínají hlavně na radostnější momenty z historie. Na oslavu se však sjely vozy pamatující samotné počátky klubu, a dokonce ještě víc. Zmiňovaní nadšenci z Liberce přijeli s požárním vozem z roku 1943, vyrobeným pro protektorátní bezpečnostní složky. Pod ně tehdy patřila i požární služba.

Dorazit po ose – to chce mít páru; něco jako posilovač řízení tohle auto pochopitelně nemá. Přitom zaparkovat pěkně před muzeem na Letné – to je nějakého zatáčení a odbočování! Náročnost šoférování ostatně potvrdila i posádka jiného hasičského vozu, byť podstatně novějšího: ani tohle auto nemá rejd jako ta dnešní a je třeba počítat s tím, že možnosti manévrovat jsou mnohem omezenější.

Zajímavých aut byla nicméně k vidění celá řada – přičemž nejde jen o lahůdky pro nadšence se zájem o techniku, kteří jsou znalci motorů i designových vychytávek. Lze najít i auta se zajímavým příběhem. K vidění tak bylo třeba „velké křídlo“ z roku 1965, které kdysi vozilo Alexandra Dubčeka jakožto nejvyššího představitele československé ambasády v Turecku. Mezi členy klubu ale nechybí třeba i vlastník kabrioletu 200 Lang B z roku 1934, jímž se v roce 1998 vezli po Václavském náměstí Mika Häkinnen, David Coulthard a Dominik Hašek. Nebo kupé 300 SL Flügertürer z roku 1954 se sportovními úpravami, s nímž se majitel Pavel Krejčí v Mexiku úspěšně účastnil slavného závodu Carrera Panamericana.

Zklamalo především počasí

Účastníci výročního srazu, s nimiž Deník hovořil, si setkání pochvalovali: stěžovali si jen na nepřízeň počasí. Ochlazení by nevadilo, déšť už tak fajn není. Přijeli ti to však užít, tak ani ten nevadí. „Akorát by tady mělo být víc pěkných ženských. Je jich tady málo,“ posteskl si s úsměvem jeden z již starších účastníků, podle kterého k těmhle autům krásné ženy patří. On sám jezdil mercedesem až od druhé poloviny devadesátých let. „Dřív to měli jen ti vybraní; já vybraný nebyl,“ řekl Deníku. Jeho syn (a řidič kabrioletu) poznamenal: „Počasí nám trošku nepřeje, ale jinak je to skvělé a super. Perfektní auta, lidi okolo – tak jak to má být.“

„Počasí by mohlo být lepší, protože by si to člověk užil trochu víc, ale jinak dobrý,“ zhodnotil jiný z účastníků. Míní, že kdyby se podaří vydařilo, mohlo dorazit i víc majitelů unikátnějších aut. Vedle počasí si postěžoval i na sobotní nehodu na dálnici: omezení provozu přineslo dvouhodinové zdržení. Jiřího Kosa pak trochu mrzí menší zájem nejmladších nadšenců. Ti úplně mladí sice nechybí, ale není jich tolik. „Spíš převažují lidé starší 30 let,“ všiml si.

Tento funkcionář Deníku shrnul, co oslavy šedesátin klubu obnášejí. Setkání příznivců z celé republiky i ze zahraničí – účastníci se sjeli také z Německa, Slovenska, Slovinska a Polska – začalo ve čtvrtek. V pátek byla rallye, v sobotu následovala výstava u technického muzea. Odtud pak účastníci odjeli ještě na Chodov, kde sídlí zastoupení značky. A nemohli minout, když jde o ulici Daimlerova. Program pak završila nedělní spanilá jízda do Kbel: do leteckého muzea, které tam provozuje Vojenský historický ústav.