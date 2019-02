Technická správa komunikací plánuje na sobotu 23. a neděli 24. února zatěžovací zkoušky hned dvou mostů zároveň. Využije tak rozsáhlé výluky tramvají, která je plánována právě na tento víkend pod jedním z mostů v Bubenské ulici, kde se dokončují práce související s havarijním podepřením.

V sobotu začnou statické zkoušky na mostě X021, který sousedí s mostem, jenž je od února 2019 podepřen. „Na mostě X021 v Bubenské změříme jeho průhyb poté, co na něj najedou plně naložená nákladní auta. Zároveň budeme sledovat, jak se most vrací do původní úrovně a jak se konstrukce chová, když se po ní jezdí různými rychlostmi a po různých drahách,“ vysvětluje Petr Smolka, generální ředitel TSK. Tyto práce si přes den vyžádají kompletní uzavírku.