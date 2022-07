„Ideální by bylo, kdyby mi syna vzali do klasické školky. Příští září mu ale bude jen dva a čtvrt roku, takže se začínám poohlížet i po soukromých zařízeních,“ prozradila Pražskému deníku bankovní úřednice Procházková. V Praze 10, kde bydlí, byly jesle zrušené v roce 2013. Nahradily je dětské skupiny, které spadají pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dětské skupiny v desáté městské části provozuje Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, příspěvková organizace, která zřizuje tři dětské skupiny. „Chodí tam 55 dětí. O dětské skupiny je tedy konstantně velký zájem, ale nezvětšuje se. Proto o otevření dalších dětských skupin neuvažujeme,“ řekl Jan Hamrník, mluvčí Prahy 10.

‚Dvouleťáci‘ v klasické školce

Jesle neprovozují ani Klánovice. „Nevíme o tom, že by zde byla jakákoli poptávka po jeslích. Ani historicky to zde nebylo tématem ke společenské diskuzi,“ sdělila Pražskému deníku starostka Zorka Starčevičová. A dodala, že v případě volné kapacity je místní školka přístupná už pro děti od dvou let.

Ani další městská část – Kolovraty – jesle nemá. „V loňském roce jsme však otevřeli tři třídy mateřské školy. A jedna je určena pro tzv. ‚dvouleťáky‘. Byl o ni obrovský zájem. Ve školním roce 2021/2022 jich nastoupilo hned 18,“ říká starosta Antonín Klecanda.

Chybí dotace

O zřízení jeslí neuvažuje, protože na ně nemá prostory. „Nejdříve potřebujeme nutně vystavět základní školu, ale stát na výstavbu ZŠ nedává žádné dotace. To se velmi negativně projevuje nejen v Praze, ale i ve Středočeském kraji. Dotace se vypisují na silnice, elektromobily… Ale na jesle, mateřské či základní školy nikdo žádné dotace nevypsal,“ zlobí se starosta.

Jesle nenajdete ani v Praze 4. „Jesle nemáme, řešíme to dětskými skupinami. V současnosti máme 140 míst, od 1. ledna 2023 to navýšíme na 155. A dnes už po řádných zápisech víme, že se do dětských skupin přihlásilo 109 uchazečů,“ prozradil Jiří Bigas, mluvčí Prahy 4.

Cestou zavádění dětských skupin jdou i v Praze 7. „Jesle sice nemáme, ale podporujeme nejrůznější školičky, rodinná centra a další zařízení soukromých i veřejných provozovatelů, která často vznikají v našich nebytových prostorách a poskytují rodinám s malými dětmi zázemí a péči,“ popsala Hana Šišková, radní pro školství.

Jesle chceme, ale nemáme místo

V Letňanech přijali do mateřských škol i dvouleté děti, které se narodily do 31. října 2019. „Do městské části naší velikosti by byly jesle jistě vhodnou a prospěšnou veřejnou službou. Narážíme však na především omezené, zejména prostorové, možnosti. Částečné řešení v této věci jsme nalezli ve spolupráci s Klubem Slunečnice – a to formou dětských skupin, které doplní dosavadní institucionární zařízení, a vytvoří tak ucelený systém péče o děti v Letňanech,“ sdělil starosta Zdeněk Kučera.

Jednou z mála městských částí, kde v metropoli najdete jesle, je tak Praha 2. Jesle Na Rybníčku mají kapacitu čtyřicet míst.

V září se budou po rekonstrukci znovuotevírat další jesle v ulici Londýnská. „Je o ně velký zájem, už nyní jsou téměř obsazené,“ prozradila Andrea Zoulová, mluvčí Prahy 2. A dodala, že i když by byl ze strany rodičů zájem, navyšování kapacit v jeslích není ze stavebního hlediska možné, protože se nacházejí v historické zástavbě.