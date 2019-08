Na komplikace v nočních hodinách se budou muset o nadcházejícím víkendu připravit řidiči a cestující, kteří používají pražské tramvaje jezdící přes Palackého most. V noci se soboty na neděli a z neděle na pondělí proběhnou zatěžovací zkoušky v rámci jeho celkové diagnostiky pro přípravu opravy. Práce na mostě s celkovým uzavřením budou probíhat vždy mezi 22. hodinou večer a 4.50 ráno. To samé se bude opakovat o víkendu 8. a 9. června.

Opravy pražských mostů, Palackého most, 15.8.2017 | Foto: Deník / Cvrčková Klára

Most bude v uvedenou dobu pro automobily uzavřen a bude vyznačena objízdná trasa od Rašínova nábřeží po trase: Rašínovo nábřeží – vlevo Jiráskův most – Zborovská. Od Hořejšího nábřeží na Prahu 2 po trase: Hořejší nábřeží – Jiráskův most – Rašínovo nábřeží.