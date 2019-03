Pokud nájemci dodržují pravidla, tak taková situace nemůže nastat. Jedná se pouze o nápravu situace, kdy v bytě o větších rozměrech občas bydlí pouze jeden člověk, zatímco jsou tyto byty vhodnější pro větší rodiny, uvádí magistrát ve vydané tiskové zprávě.

„Většina bytů vlastněných hlavním městem má spíše menší dispozice nevhodné pro větší rodiny. Přijde mi proto naprosto logické při pronájmech bytů či při prodlužování nájemních smluv brát v potaz velikost domácnosti tak, aby větší rodiny bydlely ve větších bytech a jednotlivci v menších. Policistům a strážníkům, kterých se tato situace týká, nabízíme do užívání byty menších rozměrů,“ upřesnil radní Adam Zábranský.

„Je nutné jednat s nájemníky s dostatečným předstihem, nabídnout jim menší byty a vysvětlit jim, proč považujeme za nevhodné, aby bydleli sami v tak velkém bytě, když by v něm mohla bydlet celá rodina,“ dodal.

Letos dvanáct ukončených nájmů

Hlavní město důsledně ověřuje, zda nájemci plní podmínky pro prodloužení nájmu. To se týká všech, tedy i zaměstnanců městské policie a Policie ČR. Pokud jsou podmínky plněny, doba nájmu bytu je prodloužena. V opačném případě odesílá město výzvy k vyklizení a opuštění městského bytu, a to s termínem do třiceti dnů. Za neplnění podmínek se považuje, pokud je prokázáno, že nájemce byt neužívá, pořídil si jinou nemovitost určenou k trvalému bydlení a podobně.

Pokud však nájemce bytu podmínky pro prodloužení doby nájmu plní, ale velikost bytu není přiměřená počtu osob, které ho užívají, není ze strany města požadováno vyklizení bytu bez náhrady. Hlavní město pak nabízí pronájem jiného, adekvátního bytu. Tento postup byl zvolen zejména s ohledem na aktuální možnosti města napomoci s řešením bytové situace rodin s nezletilými dětmi.

„Práce policistů si velmi vážíme a pronájem městského bytu za dostupnou cenu vnímáme jako vhodný zaměstnanecký benefit především pro policisty v přímém výkonu služby,“ dodal Zábranský.

Od počátku roku 2019 doposud byl ukončen nájem celkem dvanácti policistům a strážníkům. Pouze ve čtyřech případech byla důvodem nadměrná velikost bytu a uživatelům byl nebo bude nabídnut jiný, menší byt. Ve třech případech bylo důvodem ukončení pracovního poměru. Ve dvou případech byl nájem ukončen z důvodu vlastnictví nemovitosti určené k trvalému bydlení a v ostatních případech z důvodu prokázaného neužívání nebo podnajímání bytu.