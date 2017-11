Jen čtyři procenta mladých lidí nepijí alkohol, ukázal průzkum

Mezi lidmi od 18 do 30 let jsou jen čtyři procenta abstinentů, zatímco 90 procent mladých Čechů pije alkohol minimálně jednou měsíčně. Ukázal to říjnový průzkum agentury Ipsos pro likérku Stock Plzeň Božkov. Piva se alespoň občas napije 72 procent dotázaných, vína 65 procent, tvrdý míchaný alkohol stejně jako radlery a pivní mixy konzumuje 46 procent mladých.

Pití alkoholu. Ilustrační foto. Foto: ČTK/dpa/C3788 Wolfram Steinberg

Spotřeba alkoholu v Česku je podle odborníků ze Státního zdravotního ústavu stále vysoká a nadměrná konzumace ohrožuje zdraví i kvalitu života. Za zvláště alarmující považují to, kolik zkušeností s alkoholem mají v Česku mladiství i jak je společnost vůči pití alkoholu tolerantní. ČTĚTE TAKÉ: VIDEO: Alkohol za volantem. Řidič pod vlivem vyjížděl od benzínky v protisměru Tisíc korun za měsíc za alkohol Tvrdý nemíchaný alkohol pije 38 procent účastníků průzkumu. Mladí muži preferují pivo a nemíchaný tvrdý alkohol, jejich vrstevnice inklinují spíše k pití vína. Z tvrdého alkoholu dává 19 procent oslovených dospělých do 30 let přednost rumu, nízkoalkoholické nápoje a hořkobylinné likéry pije 15 procent respondentů.

Mladí Pražané mají ve srovnání se zbytkem republiky více v oblibě radlery a pivní mixy, ale i míchaný tvrdý alkohol. Více než 1000 korun za měsíc utratí za alkohol 28 procent mladých, do 500 korun stojí alkohol měsíčně 47 procent dotázaných. Mladí pijí alkohol nejčastěji ve společnosti přátel, což uvedlo 67 procent z nich, následuje konzumace v restauračních zařízeních (59 procent) a na domácí párty (56 procent). ČTĚTE TAKÉ: Praha chce v centru zakázat pohyb s otevřenou lahví alkoholu Sedm procent rizikových konzumentů

Průzkumu se v říjnu zúčastnilo 525 respondentů ve věku od 18 do 30 let. Nadměrnou dávku alkoholu, za kterou odborníci považují více než tři až čtyři piva nebo půl litru vína, podle jejich zjištění pije týdně nebo častěji pětina dospělých mužů a pět procent žen. Za konzumenty alkoholu s vysokým rizikem, kterým působí i zdravotní škody, považují odborníci 13 procent populace. Sedm procent jsou rizikoví konzumenti, kteří mají na alkoholu závislost. Alkohol je příčinou asi čtyř až pěti procent úmrtí.



