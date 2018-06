Hanba! Hanba! Na Václaváku tisíce lidí demonstrovaly proti Babišovi a komunistům

/FOTOGALERIE/ Možná nejmasovější protesty proti vládě Andreje Babiše s podporou KSČM se konaly v úterý večer po celém Česku. Na pražské Václavské náměstí dorazily tisíce lidí včetně politiků. Akci pořádala organizace Milion chvilek pro demokracii.

"Má-li kdo něco proti tomuto svazku - proti vzniku vlády bývalého agenta StB s podporou komunistů, ať to řekne dnes, nebo mlčí navždy. Pak už to bude prostě jen tak…," psali organizátoři na Facebooku.

Úterní demonstrace je načasována na předvečer druhého Babišova jmenování premiérem. Šéf hnutí ANO zatím vládne v demisi, druhý pokus žádosti o důvěru by mohl být úspěšný, protože vstup do vlády zvažuje ČSSD a menšinový kabinet by měli podporovat komunisté. Proto se tedy demonstrace jmenuje "Jednou provždy!", podle svolavatelů je "nejvyšší čas se ozvat". "Teď ještě můžeme něco změnit!" věří protestující občané.

Policie počet nekomentuje

Když vstoupil Mikuláš Minář, autor výzvy Milion chvilek pro demokracii, na pódium pod sochou sv. Václava, prohlásil: "Tají se mi dech, když vidím, kolik vás je tam vzadu." Horní část je zaplněná až po křížení Václavského náměstí s Jindřišskou a Vodičkovou ulicí. Prostor je uzavřen pro auta. "Policie počty účastníků společenských, kulturních či politických akcí nekomentuje, to je spíš otázka pro pořadatele," řekl mluvčí pražské policie Tomáš Hulan pro Pražský deník. A dodal, že policisté na místě zatím nemuseli řešit žádnou mimořádnou událost.

Podle záběrů z prosluněného Václaváku to ovšem vypadá na velkou účast. Lidé mají na transparentech napsáno například: "Bez Babiše a Zemana bude líp". Nebo připomínají oběti komunistického režimu. „Demokracie neznamená jednou za čtyři roky volební lístek a držet hubu a krok,“ řekl Minář.

Cirkus Babiš!

Jednou provždy dost by měli říct také lidé nespokojení se současnou politickou situací i jinde než v Praze. Minář tvrdí, že protesty budou v dalších 250 obcích po celé zemi. Už v průběhu dne byl Babiš při vládním výjezdu do Českých Budějovic konfrontován s několika desítkami demonstrantů. "Cirkus Babiš, cirkus Babiš!" volali na členy vlády v demisi a podle nich šéf hnutí ANO "potápí demokracii a morálku".

Na rozdíl od předchozích demonstrací organizátoři pozvali několik řečníků. Před davem se vystřídají neúspěšní prezidentští kandidáti Marek Hilšer a Pavel Fischer, herečka Bára Hrzánová, moderátorka Ester Janečková či bývalá členka hnutí ANO Kristýna Zelienková.

Hilšer a Fischer, kteří se chtějí v Praze dostat do senátu, poděkovali lidem za účast. Lékař Hilšer pak varoval tím, aby se "země oddala oligarchovi" v narážce na Babišovo podnikatelské impérium, které zahrnuje i mediální skupinu Mafra vydávající mimo jiných MF DNES a Lidové noviny.

Potlesk pro Němcovou

"Oslovili jsme politiky ze všech šesti demokratických sněmovních stran a nabídli jim možnost na akci vystoupit. Chceme, aby ukázali, že jim záleží na vzniku slušné vlády stejně, jako nám občanům. Chceme, aby jejich vystoupení bylo i znakem jednoty opozice, co se týká obrany demokratických principů,“ uvedl už dříve předseda Minář.

Zřejmě největší aplaus sklidila Miroslava Němcová z ODS, která si získala sympatie části veřejnosti, když jako první odešla na protest proti inauguračnímu projevu prezidenta Miloše Zemana z Vladislavského sálu Pražského hradu. Předseda opoziční TOP 09, europoslanec a kandidát na pražského primátora Jiří Pospíšil upozornil, že Česku po třiceti letech budou vládnout komunisté, což označil za "tragédii".

"Hanba! Hanba! Hanba!" skandovali posluchači na Václavském náměstí. Skandování zopakovali při Němcové slovech. Někdejší předsedkyně poslanecké sněmovny připomněla, že na stejném místě demonstrovala v roce 1989 a zmínila také Babišovu estábáckou minulost v souvislosti s krycím jménem Bureš. Ve svazcích StB figuruje rovněž šéf komunistické strany Vojtěch Filip jako Falmer. "Snad to nedají dohromady." Šéf ANO každopádně spolupráci se státní bezpečností odmítá a soudí se o očištění svého jména.

"Chci, abychom byli silní, svobodní a nebáli se," řekla Němcová pohnutým hlasem na závěr. A ozval se opět mohutný potlesk.

Prezident koná v zájmu Kremlu

Spolek Milion chvilek pro demokracii ve vtipném videu sliboval, že dorazí i hrdina Chuck Norris, kterého vyprovokovaly Zemanovy výroky, jenž demonstranty označil jako "chudáčky" a vzkázal jim, ať "přestanou fňukat a zmlknou - shut up (anglicky držet hubu)".

"Nenecháme se ohlupovat. Nenecháme si vzkazovat prezidentem Zemanem, že máme mlčet," uvedla poslankyně nejsilnější opoziční strany s tím, že "prezident koná v zájmu Kremlu".

Demonstrace začaly už na začátku března, kdy se protestovalo proti zvolení komunisty Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro dohled nad GIBS. Pokračovala akce za zachování svobody slova v březnu, proti Babišově vládě v dubnu, proti komunistům a Babišovi v květnu demonstrovali příznivci Evropské unie. Proti premiérovi v demisi se konaly v květnu další dvě demonstrace - němá a pak hlučná.

Milion chvilek pro demokracii nasbíralo více než 250 tisíc podpisů, v petičním archu každopádně chtěli mít v tuhle dobu už milion signatářů.