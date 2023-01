Projednávaná verze pracuje s možností, že křeslo primátora získá pravděpodobně lídr vítězného hnutí SPOLU Bohuslav Svoboda, k čemuž povolební vyjednávání směřují už delší dobu. S ním by v radě zasedla za ODS starostka Prahy 2 Alexandra Udženija.

Za zástupce STAN by v případě odhlasování této varianty byli zvoleni předseda Antonín Klecanda a architekt a současný náměstek primátora Petr Hlaváček. „Je to jedna z verzí,“ potvrdil Deníku informaci o složení nové rady Hlaváček.

Aliance stability se rozpadla. V Praze asi vznikne koalice na vládním půdorysu

S informací přišel jako první server Naše Praha. Ten také uvádí, že další místa obsadí za TOP 09 Jiří Pospíšil a Michal Hroza, za Lidovce Pavel Mareš a Piráti zasednou ve složení dosluhující primátor Zdeněk Hřib a zastupitelé Jana Komrsková, Daniel Mazur a Adam Zábranský.

Manažerka pražské ODS Lenka Mottlová se zatím ke složení rady vyjadřovat nechtěla a odvolala se na zítřejší jednání, které má být podle informací z pondělního setkání zástupců stran klíčové.

Primátor by dostal IT gesci

Pražská ODS by v případě zveřejněné verze dostala v radě na starosti IT a finance. Piráti by měli mimo jiné v gesci dopravu a životní prostředí. „Vyjednávání ještě neskončila,“ uvedl na pondělním jednání dosluhující primátor Zdeněk Hřib s tím, že považuje termín zvolení nové rady na zastupitelstvu 16. února za ambiciózní. Ke konkrétnímu složení rady se Piráti zatím nevyjádřili.

Situaci komentoval i předseda pražského hnutí ANO, které se ve volbách umístilo na druhém místě a získalo čtrnáct mandátů, Ondřej Prokop. „Jsem vážně zvědavý, jak se Piráti v nové městské radě popasují například s Jiřím Pospíšilem,“ uvedl na sociálních sítích s tím, že ho zástupci Pirátů kvůli kauze Dozimetr před časem vyzývali k rezignaci.

Povolební vyjednávání: Praha by mohla mít nové vedení v polovině února

Podle pracovní verze by TOP 09 dostala na starosti kulturu a lidovci sociální politiku. Ve hře jsou však ještě další varianty, které by mohly se jmény radních a s rozdělením gescí zamíchat. „Zatím nic potvrdit nemůžu,“ vyjádřil se k pracovní verzi Hlaváček.