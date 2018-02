Jedinečný parfém z 21 silic. Botanická zahrada připravila Vonnou stezku

Exotické vůně. Skleník plný nejrůznější zeleně. Pražská botanická zahrada láká na nový vzdělávací program Vonná stezka. Ten obsahuje dokonce sedm provoněných stanovišť. Unikátní parfém Fata Morgana No. 1 vznikl z tajného receptu 21 vonných silic.

Speciální vzdělávací program Vonná stezka potěší všechny milovníky rozmanitých vůní. Kmotrami jedinečného parfému Fata Morgana No. 1 se staly české herečky Dana Morávková, Klára Issová a Andrea Kerestešová. Ke směsi silic si můžete přivonět hned na první zastávce stezky v tropickém skleníku Fata Morgana.

Aróma ve flakónku vzniklo přímo v pokladnici rostlinných druhů, jejich rozmanitých tvarů, barev a samozřejmě i vůní. „Parfém jsme vytvořili ze silic z 21 vybraných exotických rostlin, kterým dominuje vůně květů stromu ylang-ylang a citronové trávy. Vzácné silice jsme přivezli ze zahraniční expedice na Madagaskar,“ popsala Klára Lorencová, kurátorka tropických užitkových rostlin.

Přivonět si návštěvníci mohou také k devíti vybraným složkám parfému na doprovodném edukačním panelu umístěném uvnitř skleníku. Další specialitou je pak měděný kotlík, v němž olejová směs zrála od minulého roku a část parfému je tu uložena dodnes.

Projekt Vonná stezka vznikl díky spolupráci Botanické zahrady hl. m. Prahy s přední českou odbornicí na vůně Petrou Hlavatou. „Jedním z hlavních poslání botanické zahrady je i výchova a vzdělávání zábavným či netradičním způsobem. Vonná stezka propojí celou naši zahradu prostřednictvím sedmi vonných stanovišť, na nichž zážitkovou formou zájemcům představíme aromatické rostliny a jejich vůně,“ uvedl Bohumil Černý, pověřený řízením Botanické zahrady hl. m. Prahy.

K vonné kompozici Fata Morgana No. 1 si můžete přičichnout nejen ve skleníku, ale i doma. Botanická zahrada vůni nabízí ke koupi přímo na místě. Za pětimililitrové balení zaplatíte 499 korun. Jelikož parfém vznikl jako součást vzdělávacího projektu, nabízí zahrada pouze limitovanou edice 950 flakonků. Výstavu můžete navštívit v Botanické zahradě od úterý do neděle, vždy od 9 do 16 hodin. Základní vstupné do skleníku vás bude stát 150 korun.