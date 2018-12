Jedete autem do nemocnice? Parkování se může prodražit

/INFOGRAFIKA/ Pokud se pacienti do metropolitních nemocnic vydají autem, musejí počítat s vyšší částkou, kterou vydají za stání vozu v areálu. Čtyři hodiny vyjdou i na více než tři stovky.

„Na dětskou pohotovost do Motola jsme přijeli kolem osmé hodiny večer. Dcera opakovaně zvracela. Byli jsme vyhodnoceni jako méně naléhavý případ a na řadu přišli až po půlnoci. Brány nemocnice jsme mohli opustit až po druhé hodině ranní. U výjezdu jsme museli za parkování zaplatit kolem pěti set korun, což bylo docela nepříjemné překvapení,“ popsal zkušenost s parkováním čtenář Pražského deníku Michal.

Parkovné zvedly všechny nemocnice

Placené parkování zavedly všechny velké pražské nemocnice, některé vybírají za parkování i více, než je v přilehlé městské části pravidlem. Vstříc vycházejí alespoň tím, že první půlhodinu nezpoplatňují. Zdravotnická zařízení ale tvrdí, že placená stání zavést musela, jelikož se nacházejí v husté zástavbě v centru Prahy a výši poplatků považují za přiměřenou.

„Pokud bychom ve svém areálu parkovné nezavedli, stala by se nemocnice parkovištěm pro okolní obyvatele, a nezbyla by místa pro pacienty. I tak jsou plochy uvnitř areálu na hranicích své kapacity,“ uvedla pro Pražský deník mluvčí vinohradské nemocnice Hana Vránová.

Obdobná situace panuje u fakultní nemocnice (VFN) na Karlově náměstí. Zaparkovat zde nelze téměř vůbec. Kolem jsou zóny placeného stání, pro invalidy je málo míst. Situaci navíc komplikuje uzavření výstupu z metra ve stanici Karlovo náměstí.

„V praxi je to tak, že většinou ani žádné volné místo není. Placení je především kvůli regulaci. Takto je areál alespoň průjezdný. Kdyby se platilo méně než za branami nemocnice, kde jsou zóny placeného stání, bylo by ohroženo. Čas 30 minut pacienti využívají, praxe ukázala, že to smysl má,“ vysvětlil mluvčí VFN Filip Brož. „Vybrané peníze jdou do rozpočtu nemocnice, musíme však navíc platit ostrahu. O výdělečnou činnost se proto doopravdy nejedná,“ dodal Brož.

U většiny nemocnic je pro držitele průkazu ZTP-ZTP/P parkování zdarma, v některých případech je ale omezené na 24 hodin.

Více místa je u Thomayerovy nemocnice v Krči, které je ovšem podobně zpoplatněné. „V minulosti sloužilo parkoviště jako záchytné, které však zneužívali řidiči přijíždějící z okolí Prahy,“ uvedl mluvčí Thomayerovy nemocnice Petr Sulek s tím, že provoz a údržba prostoru si žádá vysoké náklady.

Například nemocnice Motol nabízí zdarma dokonce celou první hodinu.