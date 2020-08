Prasklý vodovodní řad v Ječné ulici v centru Prahy pořádně zamotal hlavu dopravnímu podniku i tisícům cestujících. Po události, ke které došlo v úterý ráno, musel být na nejfrekventovanější pražské tramvajové trati zcela přerušen provoz. Tramvaje jezdily odklonem a od středečního ranního rozjezdu dostaly nové trasy i některé linky, kterých se havárie přímo nedotkla.

V Ječné ulici praskl vodovodní řad. | Foto: Twitter / Tramvaják pražský

Dopravní podnik původně předpokládal, že provoz by se do svých kolejí mohl vrátit v úterý večer. Během dne se ale ukázalo, že škody jsou výrazně větší než se očekávalo. Opravy tak byly naplánovány do noci na sobotu tak, aby tramvaje na všech dotčených linkách v sobotu ráno již jely po svých pravidelných trasách. Opravit se totiž musí nejen prasklé potrubí, ale i koleje a vozovka, které tekoucí proud vody výrazně poškodil.