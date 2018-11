Je to nejzatíženější tramvajová křižovatka na světě, hájí DPP opravy v centru

Zavřený výstup ze stanice metra B na Karlovo náměstí. Oprava tramvajové trati v centru hlavního města a od pondělí také zavřená lanovka na Petřín. Pražský dopravní podnik (DPP) v rozsáhlém vyjádření vysvětlil současné uzavírky týkající se MHD.

"Musíme to opravit," zní často argument DPP. Ale lidé nespokojeně odpovídají - proč to trvá tak dlouho? A proč se čekalo až na začátek školního roku a podzimní "špičku".

Firma Ropid, která v Praze organizuje městskou hromadnou dopravu, na facebookovém profilu Pražská integrovaná doprava (PID) vysvětlila probíhající i plánované opravy tramvajových kolejí na nejfrekventovanějších trasách.

"Možná to vypadá, že aktuální výluky v centru probíhají zcela náhodně, ale opak je pravdou. Jde o sled akcí, které na sebe navazují a mají přesný obsah prací," uvedl mluvčí Filip Drápal.

"Kdyby probíhala pouhá výměna kolejnic a výhybek, každou ze tří částí křižovatky Lazarská by bylo pravděpodobně možné vyměnit za dva víkendové dny bez dopadu na provoz ve dnech pracovních. V Lazarské ale došlo bohužel i k narušení konstrukce, v níž jsou kolejnice upevněny, takže v rámci rekonstrukce je nutné vyměnit i pražce a obnovit betonovou podkladní desku," dodal Drápal směrem k aktuální třífázové rekonstrukci trati v okolí zastávky Lazarská a stanice metra Národní třída.

Oprava kanalizace se táhne

Podle dopravce limitujícím faktorem protahující se rekonstrukce kanalizace v Malé Štěpánské, kvůli níž nemohou pracovníci DPP uzavřít okolí Lazarské najednou. "Situace velice komplikuje dopravní obsluhu centra i možnosti vedení náhradní dopravy. Proto musela linka X3 v minulém týdnu v poměrně dlouhém intervalu projíždět ulicí V Jámě a na Karlově náměstí zastavovala daleko od tramvajových spojů," vysvětlil mluvčí Ropidu Drápal.

Někteří cestující si stěžují i na to, že se zahájením prací na tramvajových kolejích se "počkalo", až bude zavřený vestibul metra Karlovo náměstí. Eskalátor se podle organizátora pražské MHD měl vyměňovat už loni na podzim, kdy se podařilo vysoutěžit zhotovitele. Dopravní podnik teď tedy bral ohledy na lidi a začátek odložil až na dobu po skončení výměny pohyblivých schodů u Anděla. Samotná výměna není tak jednoduchá, jak se zdá. Proto se odstartovalo relativně brzo, aby Karlovo náměstí bylo metrem přístupné od začátku školního roku v září 2019.

Ale zpět k tramvají - od 8. do 19. listopadu bude uzavřen i most Legií, takže bez provozu bude úsek Újezd - Národní divadlo - Národní třída - Lazarská. "Na vyměněné výhybky směrem do ulice Národní naváže výměna kolejového kříže uprostřed křižovatky. Proto bude mezi 19. a 26. listopadem ještě mírně odkloněna i linka 17, která mezi Jiráskovým náměstím a Staroměstskou pojede přes Myslíkovu a Národní třídu," upozorňuje facebooková stránka PID.

Poslední letošní významnou výluku plánuje DPP na přelom listopadu a prosince, kdy se dělníci vrhnou na úsek mezi Výstavištěm Holešovice a křižovatkou Na Zátorách. "Tramvaje budou moci z ulice Dukelských hrdinů odbočit do obratiště na Výstavišti. Tato výluka skončí ráno dne 3. 12. Její konání je podmíněno tím, že nebude opět neplánovaně přerušen provoz u metra Vltavská," dodává mluvčí Drápal.

Nepojede lanovka na Petřín

Právě kritický stav a náhlé zavření mostu v Bubenské ulici nadělalo firmě Ropid velké starosti. Ve spolupráci s DPP nasadila do ulic i tzv. "informátory", kteří cestujícím vysvětlují, že jejich spoj zrovna jede jinak. Pod podepřenou konstrukcí jezdí podobně jako na Libeňském mostě tramvaje krokem.

"Jsme si vědomi, že změn ve vedení linek tramvají je aktuálně velmi mnoho. Nicméně aktuálně se opravuje pravděpodobně nejzatíženější tramvajová křižovatka na světě, a tomu také rozsah výlukových opatření odpovídá," končí obhajobu pražský dopravce.

Ačkoliv poslední informace o výluce v pražské veřejné dopravě vypadá jako nejmenší komplikace, zřejmě dost lidí nepotěší, že tento víkend byla poslední možnost v listopadu vyjet lanovkou z Újezdu na Petřín. Legendární lanová dráha z roku 1891 projde pravidelnou podzimní revizí. Chystá se i údržba vozů, trati nebo modernizace řídícího stanoviště.