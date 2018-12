Je to moc drahé. Praha 8 prozatím odložila revitalizaci náměstí u Ládví

Z důvodu vysoké ceny projektu rozhodla Rada MČ Praha 8 o zrušení tendru na revitalizaci veřejného prostoru v okolí stanice metra C Ládví. Vedení radnice ke kroku přistoupilo mj. z důvodu šetření. Projekt se přepracuje, aby zasloužená proměna náměstí Ládví mohla proběhnout za ekonomičtějších podmínek v co nejkratším možném termínu.

Cena projektu se vyšplhala až k 90 milionům korun. „Ládví si dozajista zaslouží revitalizaci, nicméně v současné době, kdy šetříme v řádech tisíců a naší prioritou je radikálně omezit utrácení počínaje zbytečnými investicemi a naprosto neúnosnými provozními náklady konče, nemáme na takto finančně náročnou investici, bohužel, prostředky,“ řekl starosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS), v jehož působnosti jsou také finance městské části.

„Zrušení tendru neznamená, že se prostor revitalizovat nebude. Nyní hledáme ekonomicky střízlivější variantu, která přesto povede k zvýšení životní úrovně našich obyvatel i cestujících v dané lokalitě,“ dodal.

O 40 milonů levněji

Právě ekonomický rozměr projektu, tedy částku blížící se k devadesáti milionům korun, kritizuje i místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek (Patrioti pro Prahu 8). „Revitalizace Ládví je nezbytná, proto pracujeme na přepracování projektu, v rámci něhož se reálně můžeme bavit o částce přibližující se padesáti milionům korun,“ specifikuje plány místostarosta, který má v gesci i územní rozvoj Prahy 8.

„Nejbližší jednání zasvětíme hledání variant postupu, které by vedly k revitalizaci Ládví v co nejbližším možném termínu za přijatelných finančních podmínek. Možností je na příklad rozdělení projektu do několika etap,“ uvádí Vítek a pokračuje: „Upřímně je mi líto, že zrovna obyvatelé Ládví musí odnášet politická rozhodnutí, ale skutečným varováním jsou právě takové revitalizace veřejného prostoru v Praze 8, které rozhodně nemají potřebnou kvalitu ve srovnání s cenou. Navíc je u těchto akcí náprava některých technologických postupů i samotných prací prakticky nemožná.“