Nová třídící linka Pražských služeb tak umožňuje dokonalejší a efektivnější dotřídění kovových obalů. „Technologie se skládá ze dvou hlavních částí – linky na třídění kovových odpadů a lineárního lisu. Plechovky, konzervy, tuby, víčka a další kovové obaly jsou shromažďovány v násypce, která je umístěna vně linky. Dopravníkový pás umístěný na dně násypky transportuje odpad do haly, kde dva pracovníci odstraňují nežádoucí materiál (např. kovové obaly pod tlakem) do připravených nádob,“ popsal v tiskové zprávě mluvčí pražské svozové společnosti Radim Mana.

Množství vytříděných kovových obalů:

2016: 21 tun (od srpna 2016)

2017: 143,56 tun

2018: 261,81 tun

Součástí linky jsou dva separátory, které se starají o další třídění železných a neželezných kovů. Nad dopravníkem je umístěn permanentní magnet, který vyseparuje magnetické obaly mimo pás bočně do připravené nádoby. „Neželezný odpad putuje dále po pásu k druhé fázi třídění. V té je pomocí separátoru pracujícího na bázi vířivých proudů oddělen hliníkový odpad, který směřuje do násypky lisu navazujícího na linku. Zbytkové nečistoty automaticky padají do nádoby, která je umístěna pod separátorem,“ vysvětlil mluvčí Mana s tím, že vytříděné kovy se následně slisují do požadovaných balíků.

„Na celý proces dohlíží čtyřčlenná obsluha. Závozník pravidelně doplňuje násypku s kovovým odpadem. Část zaměstnanců ručně odebírá prvotní nečistoty a nevhodný odpad. V poslední fázi personál zajišťuje lisování vytříděného železného a neželezného materiálů. Slisované balíky pak čekají na své odběratele,“ uvedl vedoucí provozovny Michal Šimlinger.

Než se kovový odpad dostane do Vysočan, ocitne se nejprve v jedné z více než tisícovky speciálních nádob. V ulicích hlavního města je aktuálně podle Pražských služeb 1009 velkých nádob o kapacitě 1100 litrů, 29 menších 240litrových popelnic a 22 podzemních kontejnerů s kapacitou 1500 litrů. Oproti březnu 2017 je šedých popelnic nyní zhruba třikrát tolik.

„Kontejner je určen zejména pro sběr prázdných nápojových plechovek, ale je možné do něj odložit i prázdné konzervy, tuby, kovové uzávěry nebo víčka. Do separačních nádob naopak nepatří tlakové obaly od kosmetiky, sprejů nebo přenosných cestovních vařičů, neboť hrozí jejich vznícení. Zákaz platí i pro nádoby a obaly od motorových olejů, benzinu, barev a dalších chemických nebo nebezpečných látek,“ varuje mluvčí Pražských služeb Radim Mana.