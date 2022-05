Chodcům padne zelená ve chvíli, kdy auta v přímém směru stojí na červenou a auta z Branické odbočují doleva.

„Po vyhodnocení dopravními inženýry přechod nemá vliv na dopravu, protože to úzké hrdlo je až o křižovatku dál,“ vysvětlil náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Petice za přechod

Auta často stojí o stovky metrů dále při levém odbočení na Barrandovský most a někdy až k této křižovatce.

Lidé žijící v okolí podepisovali za zřízení přechodu petici, na níž se sešlo tři sta podpisů.

Důvodů pro zřízení pěší cesty přes rušnou Modřanskou ulici bylo více. Tamní zastávka totiž nebyla bezbariérově přístupná a podchod s příliš prudkými nájezdy nesplňuje kritéria pro vozíčkáře. Lidé se také za tmy bojí podzemím chodit a navíc si cestou k podchodu dost zacházejí.

O zřízení přechodu požádalo minulé vedení Prahy 4 za dob starosty Petra Štěpánka (za Praha 4 sobě Zelení a NK). Po převratu na radnici v roce 2019 byl Štěpánek odvolán a s ním i většina radních.

„Požadovali jsme přechod severněji, na tom ale nezáleží. Nechápu, jak státní správa může žalovat státní správu. K tomu je přece právní řízení,“ poznamenal Štěpánek, který rovněž zastává názor, že přechod provoz nebrzdí. „Je to nesmysl, pro odbočení vlevo v obou směrech je stejně v cestě křižovatka,“ dodal.

Námitky radnice

„Samozřejmě to brzdí provoz aut,“ řekl současný místostarosta Kovářík, podle kterého přesto městská část přechod přivítá až bude legitimní. „Nebyly dodány všechny podklady a chybí otázka napojení, ústí do kolejiště. Projektant i investor nás obešli a nemohli jsme jim říci své námitky. Městská část požadovala přechod v jiném místě,“ připomněl, že jednou z variant bylo umístění přechodu severněji nebo v místě nad podchodem.

V úterý zastupitelstvo městské části prosadilo usnesení, které radě ukládá nařízení, že musí s hlavním městem dojednat zřízení přechodu a zprovoznit autobusovou zastávku do té doby, než se postaví Dvorecký most, přes který budou spoje jezdit.

„Snažíme se o to, aby ta zastávka byla vybudována dočasně, trvale tam ale určitě nebude, linka 118 bude jezdit jinudy,“ řekl Kovářík, kdy by to ale mělo být, podle něj není jasné.

Táborská bez přechodů

Není to ale jediný přechod v Praze 4, který vyvolal pozdvižení. Loni v červnu proběhla rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Táborská a Na Pankráci. Původní projekt z doby starosty Štěpánka od Institutu plánování a rozvoje ale skončil v koši. Současné řešení ulic má o několik přechodů méně oproti původní studii.

„Pracovali jsme na tom pět let. Po převratu na radnici to celé zrušili, udělali ostudnou opravu, zrušili zastávku a přechody a schválně udělali bariérový nájezd,“ řekl Štěpánek.

Zlepšit se také měla bezpečnost před Základní školou Táborská v rámci programu Bezpečné cesty do školy. „Spolupracovali jsme na projektu Bezpečné cesty do školy a sbírali jsme údaje, kudy děti chodí a vyšlo nám nejlépe, kde jsou nejvíce potřeba. Všechny bezpečnostní prvky pro děti zrušili, je to úplný zločin,“ zlobí se Štěpánek.

Podle Kováříka městská část k těmto projektům nikdy nedala kladné stanovisko. Nyní se dle jeho slov před školou chystá přeložení automobilové dopravy na tramvajový pás.