Jazzoví umělci rozezní Karlovo náměstí. Zahraje i hudební legenda Laco Deczi

Laco Deczi a jazzové odpoledne pod širým nebem. Festival Mladí ladí jazz připravil ke stému výročí české státnosti hudební dárek. V pondělí jazzový duben zakončí na Karlově náměstí řada koncertů a výstav. Vstup na celou akci je navíc zdarma.

Mladí ladí jazz open-air chystá spoustu jazzových bomb. V pondělí 30. dubna roztančí Karlovo náměstí legendární jazz/hip-hopové uskupení The Herbaliser, které zde představí své nové album Bring Out The Sound.



Na největším českém náměstí vystoupí také legenda česko-slovenského jazzu Laco Deczi, Orchestr Ježkovy stopy a klarinetista Oran Etkin se svým novým projektem. Milovníkům jazzu zahraje i vítěz letošní soutěže Jazzfruit – Silva Šírová Sextet.

Součástí zakončení festivalu bude také výstava s názvem 100 let republiky očima jazzu, která představí vývoj jazzové scény na pozadí československých dějin. Akce odstartuje ve 14.30 vystoupením Orchestru Ježkovy stopy hrající legendární skladby české swingové hudby 30. a 40. let. Jako poslední se pak představí headliner The Herbaliser. Jazz na Karlově náměstí utichne ve 21.30.



Jednotlivá hudební vystoupení proloží tematické vstupy a rozhovory. V případě nepřízně počasí se akce přesune do klubu MeetFactory. Vstup na Mladí ladí jazz open-air je zdarma.