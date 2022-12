Zprvu tomu nepřikládala žádnou váhu. Myslela si, že jde o náhodně zvýšený výsledek nebo chybu ve stravování. Stala se tedy vegetariánkou, výrazně omezila veškeré potraviny, které obsahovaly tuk. A přesto jí lékaři po každém odběru znovu a znovu naměřili vysoký cholesterol.

Když však její tatínek zemřel ve 42 letech na rozsáhlý infarkt myokardu a maminka na cévní mozkovou příhodu, pochopila, že je zle.

René Břečťan: V práci pro vzácné pacienty vidím svůj smyl života

„Onemocnění je pravděpodobně dědičné. A stejně jako jsem já dlouhou dobu nevěděla, co všechno může vysoký cholesterol napáchat, stejně tak to nevěděl ani můj otec. V roce 1984, kdy zemřel, byla edukace v této oblasti v plenkách.“

Výměna léků. Zabral až třetí

Tulip, Simgal, Mertenil. To jsou tři léky, které Jarmila za třicet let vystřídala. A až ten poslední zabral. „Pravidelně chodím do lipidové poradny každých šest měsíců na krevní odběry a kontroly. Následně mi upravují medikaci. A teď mohu říci, že díky třetímu léku došlo k udržení cholesterolu v příznivých hodnotách,“ popisuje Jarmila, která zdůrazňuje, že samozřejmostí je hlídat si stravu, nekouřit, mít dostatek pohybu a omezit stres.

Je spousta lidí, kteří dostanou od lékaře tablety, ale nikdy je neberou. Co by se stalo Jarmile, kdyby se chovala stejně?

„Vysoká hladina cholesterolu nebolí, ale dlouhodobě dělá škody na cévním systému. Tím, že jsem žena, jsem chráněná v produktivním věku ženskými hormony estrogeny, ale v menopauze riziko kardiovaskulárních onemocnění výrazně stoupá. Kdybych ještě kouřila a nedodržovala stravu, mohla bych už být čekatelem na nějakou srdeční operaci.“

Ty a zvýšené tuky? Nevěřím!

Přestože Jarmila dlouho nemohla uvěřit, že má navzdory své zdravé životosprávě vysoký cholesterol, její rodinu to – vzhledem ke genetické zátěži – nepřekvapilo. Okolí však šokovala.

„Ty a zvýšené tuky? Vždyť nemáš ani nadváhu. To ti nevěřím!“ slýchává často od svého okolí.

Monika Fialová: O rakovině s dcerou mluvím často. Děti ví, jaká mám přání

„Někteří mi také říkají, že by léky nejedli, že je to farmaceutický tah. Je třeba ještě hodně práce, aby se povědomí veřejnosti o této problematice změnilo…“

Dvě práce

Jarmila pracuje jako zdravotní sestra na ARO oddělení a současně učí na zdravotní škole. „Mohu naplno pracovat, protože dodržuji všechna doporučení pro lidi s familiární hypercholesterolémií (vysokým cholesterolem, pozn. redakce). Ale na druhé straně vidím ve své práci nemocné lidi, kteří toto vše nedodržují a lehávají na interních odděleních s cévními onemocněními. A to v poměrně mladém věku,“ říká se smutkem v hlase Jarmila.

Pozor si musí dávat i mladí lidé

Vysoký cholesterol nebolí. A zrádný je proto, že se může objevit u každého člověka. Podle Jarmily může ale každý minimálně změnit svůj životní styl.

„A pokud už nám lékař zjistí tento zdravotní problém, je nutné dodržovat nízkocholesterolovou dietu a medikaci, řídit se radami lékaře, docházet na pravidelné kontroly a hlídat si dostatek pohybu. Dneska máme perfektní možnosti si hladinu cholesterolu udržovat. Jen je třeba velká osvěta. Je to na každém z nás, zda budeme v 60 letech lehávat na interních odděleních s různými nemocemi kardiovaskulárního systému, nebo budeme moci cestovat a užívat si života…“