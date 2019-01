'Jančíkova' aliance bude kandidovat na magistrát i tři radnice

Praha - Nově vzniklá Konzervativní aliance vedená exstarostou Prahy 5 a bývalým členem ODS Milanem Jančíkem se rozhodla sestavit kandidátku do pražského zastupitelstva a tří městských částí. Její zástupci budou kandidovat i do Senátu včetně Jančíka. V pondělí to řekl Milan Jančík.

Milan Jančík. | Foto: Deník/Vít Šimánek

Své kandidáty chce mít aliance v zastupitelstvech Prahy 1, 5, 14 a rovněž v zastupitelstvu hlavního města. Kandidátní listinu však sestavila i v Klatovech. Lídrem uskupení do pražského zastupitelstva je bývalý starosta Prahy 1, někdejší poslanec či náměstek primátora za ODS Jan Bürgermeister. Jančík povede kandidátku v Praze 5, kde působil jako místostarosta i starosta, zároveň je na třetím místě magistrátní kandidátky. Do Senátu pak bude v Praze 5 kandidovat Jančík a v Praze 9 další bývalý člen ODS a exstarosta Prahy 14 Miroslav Froněk. Kampaň chce strana spustit až po prázdninách a podle Jančíka, který je volebním manažerem, by náklady na ni neměly překročit milion korun. Peníze dostává aliance od členů a sympatizantů. Straně přispěl i Jančík, částku ale říct nechtěl. Vládu Milana Jančíka v Praze 5 provázela řada kauz. Mezi nimi bylo například údajné najetí do strážníka po povodni v roce 2002, prodej pozemků Českých drah na Smíchově, sporný pronájem Ženských domovů nebo prodej obytného domu v Zubatého ulici. O křesla v zastupitelstvu hlavního města se v podzimních volbách utká rekordních 31 uskupení, což je o osm více než před čtyřmi lety. Volby se budou konat na začátku října. Pražané budou v jednom volebním obvodu volit 65 zástupců, tedy o dva víc než v minulých volbách.

Autor: ČTK