Jana Preissová se vrací na výsluní

Inscenaci hry současné britské autorky Rebeccy Lenkiewiczové Noční sezóna uvede dnes a zítra v české premiéře pražské Stavovské divadlo. Hereckému souboru Národního divadla dopřála tato hořkosladká komedie hned sedm mimořádných dramatických úloh v čele s Lily O'Hanlonovou v podání Jany Preissové.

ze hry Noční sezónaFoto: Petr Neubert, ND

Je to vzrušující

„Po dlouhém čekání zásadní role, jejíž téma je pro mne velmi osobní. Lily je žena s velkým tajemstvím, jehož odkrývání je mimořádně vzrušující,“ říká herečka o své postavě, která žije na irském venkově společně se zetěm Patrickem Kennedym (Ondřej Pavelka), otcem tří dcer Judith, Rose a Maud (Tereza Vilišová, Veronika Lazorčáková, Lucie Polišenská). Manželku už Patrick nemá, protože od něj utekla do Londýna.

Tchyně Lily je značně pomatená, ale neskutečně spontánní. Jedna dcera se stále rozchází a schází s týmž klukem (Pavel Batěk), druhá neví, co se sebou, a třetí se zamiluje do herce, který přijel natáčet film o básníku Yeatsovi. Jmenuje se John Eastman a jeho přítomnost probere tuto tragikomickou rodinku z letargie.

„John Eastman je chlapík, se kterým máme hodně společného. Hlavně to, že jsme oba herci,“ uvádí jeho představitel Igor Orozovič. „Takže si od začátku zkoušení pomyslně povídám s Johnem o jeho vztahu k herectví, k životu obecně a hlavně k ženám. V lecčems si rozumíme, v něčem se rozcházíme. A i když se nezachová pokaždé skvěle, docela mu rozumím a mám ho rád. Protože ten, kdo se tváří, že je všechno v pohodě, nemusí být vždycky v pohodě. John je prostě citlivý kluk jako já… A těžké to má i rodina, ke které se nastěhuje, protože se jeho příjezdem rozbouří doteď stojatá hladina jejich vztahů a minulosti,“ vypráví Orozovič.

Těšíme se na reakce diváků

Hra je to dle jeho slov bez debat skvělá. „S režisérem Danem Špinarem jsme zažili pěkné ovšem ne flákací herecké zkoušení. Tak jsem sám zvědavý, co na to diváci.“

Podle režiséra Špinara se těžko najde někdo, koho by se téma rodiny netýkalo. „Každá rodina je navíc svým způsobem bláznivá, má často až nepravděpodobné členy. Kennedyovi jsou přímo esencí potrhlosti. Příběh umírajícího člena rodiny, nenaplněná láska, partnerská i rodičovská, to vše posouvá hru z konverzační komedie k hluboké výpovědi. Je to vtipný a zábavný text, který v sobě zároveň nese silné a tragické momenty. Po delší době pracuji na hře s komorním obsazením a mohu se soustředit na velké a vyvážené herecké úkoly,“ dodává Daniel Špinar.