Jana Mračková Vildumetzová (ANO) oznámila ve čtvrtek odpoledne, že rezignuje na post místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Stalo se tak poté, co vyšlo najevo, že se znala se Zakaríou Nemrahem, který je obviněný v korupční kauze Dozimetr. "Musím promluvit teď jako matka a jako žena. Mám dvouletého a třiadvacetiletého syna. Mám rodinu. A to je pro mě nejdůležitější na světě. Tahle mediální štvanice od novinářů a vládních politiků mě neuvěřitelně zraňuje. Proto jsem došla k rozhodnutí, které sice není spravedlivé, ale zaslouží si ho moje rodina. Rezignuju na post místopředsedkyně Parlamentu," prohlásila plačící politička.

"Jmenovaný člověk je známý mého manžela. Já jsem se s ním viděla vždy pouze v přítomnosti svého muže. Sama jsem se s ním nikdy nestýkala, ani jsem s ním nic neřešila nad rámec společenského rozhovoru v momentě setkání," komentovala minulý týden poslankyně, bývalá hejtmanka Karlovarského kraje a místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová (ANO) pro Deník informace, že se ona i její manžel Jan Mraček (ODS) stýkali s obviněným Nemrahem.

Jako první na to upozornil server Neovlivni.cz, který tuto středu přinesl další aktuální informace. Z nich vyplynulo, že se Mračková Vildumetzová znala s obviněným mnohem více, než přiznala. Nemrah byl přítomen na jejich svatbě, která se konala v roce 2018. Navíc byl kmotrem jejího dítěte a dokonce svědkem jejího muže. "Pokud jde o naši svatbu, je pravda, že si ho manžel nakonec vybral za svědka,“ napsala Vildumetzová Novinkám. Mraček přiznal, že kvůli kontaktům s Nemrahem už vypovídal na policii a rezignoval na post poradce ministryně životního prostředí.

Exhejtmanku a poslankyni Janu Mračkovou Vildumetzovou vyzvali k rezignaci

Exhejtmanka na otázky Deníku tentokrát ale nereagovala. Ve čtvrtek 8. září sice zasedá Parlament, ale podle dostupných veřejných informací tam Mračková Vildumetzová není. Přihlášena nebyla a ráno se ani neomluvila. ANO krátce po poledni uspořádalo ke kauze tiskovou konferenci a na té politička oznámila své rozhodnutí.

Redakce ještě před oznámením rezignace oslovila hejtmana Petra Kulhánka (KOA) a také všechny zákonodárce za Karlovarský kraj. Těmi jsou poslanci Jan Bureš (ODS), Jan Kuchař (STAN), Karla Maříková (SPD) a Renata Oulehlová (ANO) a dále senátoři Jan Horník (STAN), Miroslav Balatka (STAN) a Miroslav Plevný (STAN). Odpovědi poskytli pouze Kulhánek, Kuchař, Balatka a Horník. Ostatní kromě Plevného, který se omluvil časovou zaneprázdněností, nereagovali vůbec. Zatímco Horník nechtěl případ komentovat do doby, než vyjdou na světlo bližší informace, podle Kuchaře, Balatky i Kulhánka by Vildumetzová měla rezignovat. Což se nakonec stalo, aniž by to ještě před svými vyjádřeními tušili.

Zákonodárci byli většinou pro rezignaci

"Podle zveřejněných skutečností je zřejmé, že se nejednalo pouze o nějakého známého jejího muže, jak vysvětlovala paní místopředsedkyně minulý týden, ale zřejmě rodinného přítele, byl svědek na svatbě, kmotr. Je pro mne minimálně podivné, že tyto skutečností paní Mračková Vildumetzová před týdnem tajila. Jsem zvědavý, jak zareaguje hnutí ANO vzhledem k jejich nedávným velmi ostrým výpadům na adresu ostatních," uvedl Balatka.

"Abych pravdu řekl, rozkrytí kontaktů této karlovarské chobotnice kolem paní Vildumetzové a jejího manžela mne příliš nepřekvapilo. Čekal bych, že významná členka hnutí ANO, která kvůli jakýmkoli kontaktům s lidmi kolem kauzy Dozimetr žádá odstoupení všech dotčených osob z významných funkcí, bude u sebe měřit stejným metrem a vyřeší své problematické kontakty s jedním ze zadržených podáním rezignace na pozici místopředsedkyně Poslanecké sněmovny," reagoval Kuchař.

"Další informace o vztazích Jany Mračkové Vildumetzové k Nemrahovi svědčí o tom, že v předchozích dnech nemluvila pravdu. Svědek a kmotr na svatbě nebývá člověkem, kterého v podstatě neznám. Pokud už první informace výrazně nabouraly její kredit, ty nové způsobily, že se její důvěryhodnost limitně blíží nule. Jediným důstojným řešením by tak mělo být stažení se ze všech veřejných funkcí, minimálně do rozpletení celého případu Dozimetr, včetně těchto osobních vazeb," poznamenal hejtman Kulhánek.

"Informace, že existuje nějaký Zakaría Nemrah jsem se dozvěděl z médií ve spojitosti s kauzou Dozimetr, stejně jako informaci, že se tento člověk měl pohybovat na Karlovarsku. Do té doby mi bylo toto jméno zcela neznámé a tím pádem i s kým se stýkal. A protože nemám žádné jiné informace než ty z tisku, odmítám zbrkle reagovat a nad kýmkoliv vynášet jakékoli soudy," uvedl Horník.