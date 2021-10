A co vás čeká v koalici Spolu? Mně hlavně zajímá, jak se zachová Hrad. Měl by podle ústavních zvyklostí i ústavního práva pozvat na jednání Petra Fialu. Od toho se vše odvine. A ve Sněmovně nás čeká ustavení klubu Spolu, alespoň zpočátku budeme společně v jednom poslaneckém klubu.

Jste i starostkou Prahy 2 a za rok jsou komunální volby. Znovu se zkusíte posadit na dvě židle, poslaneckou i starostenskou? To teď nevím, vážně ne. Teď nás hlavně čeká hodně práce ve Sněmovně, ustavení klubů a také nápravy po vládě ANO, takže co bude za rok, teď neřeším.

Jak tomu mám rozumět? Komunisté konečně opustili Sněmovnu. Třicet dva let po sedmnáctém listopadu. Dnes vážně teprve skončila sametová revoluce.

Co říkáte na výsledek koalice Spolu v Praze? Nečekala jsem 40 procent. Odhadovala jsem tak 30, 32 procent. Jsem příjemně překvapená. Ukazuje se, že se voliči rozhodovali v posledních osmačtyřiceti hodinách. Možná, že dokonce šli do volební místnosti se dvěma lístky naší koalice a koalice Pirátů a STAN.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.