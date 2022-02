„Pražské cyklostezky budou jako…,“ napsal Řežáb k fotografii chráněného odbočení vlevo na kterou reagovaly stovky uživatelů Twitteru. Chráněné odbočení někteří reaguící považují za užitečnou věc, ovšem to se zjevně netýká tohoto případu.

Prague bike lanes be like… pic.twitter.com/B0Klq1mhaX — Jan Rezab (@janrezab) February 13, 2022

„Projekt, posouzení, vyjádření policie, obce, odboru dopravy, realizace, obnova a následné odstranění. Pane Scheinherre, už se vraťte domů do Strakonic!“ reagoval například Jiří Havle.

„Udělal bych tam modrou čáru – parkoviště pro kola rezidentů. Jinak to není dost pražské,“ vtipkoval zase člověk s přezdívkou pedrokv.

„Jde evidentně o odpočívadlo, kde musí cyklisté při dlouhých jízdách parkovat a trávit povinné přestávky,“ přisadil si Petr Svoboda.

Náměstek primátora pro dopravu Adama Scheinherr (Praha sobě) o tom, že by toto konkrétní značení v Praze bylo, nic neví. "Nic takového jsme nedělali. Spíše to připomíná guerillovou akci. Není to oficiální značení," řekl Pražskému deníku náměstek s tím, že s kolegy zkoumají, zda jde o fotografii pořízenou v Praze.