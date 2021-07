Již 606 let uplynulo od upálení církevního reformátora Jana Husa. Tuto událost připomenula tradiční bohoslužba v pražské Betlémské kapli, kde Hus sám kázal. Vedl ji patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta spolu s farářkou Janou Šmardovou Koulovou. Zazněly během ní modlitby za oběti pandemie i nedávné přírodní katastrofy na jižní Moravě a Lounsku.

Bohoslužba při příležitosti 606. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa se konala 6. července 2021 v Betlémské kapli v Praze. | Foto: ČTK

Bohoslužbu poznamenala opatření proto koronaviru, přítomní měli proto nasazené roušky a obsadili pouze část kapacity sálu. Právě pandemii zmínil ve svém kázání bratislavský biskup Jan Hradil. Hloupí lidé ji podle něj vydávají za boží trest. "To není boží trest, to je pandemie a my se v tuto chvíli musíme chytit evangelia, protože evangelium je radostná zvěst do této složité neradostné situace," řekl.