Jan Čižinský: Ve volbách můžeme jako Praha sobě získat 30 procent

„Nejde o mě, ale o změnu, kterou Praha potřebuje. Neslibujeme hory doly, nabízíme propracovaný program se 170 body a realistickým odhadem doby splnění. Zaměřit se chceme na lepší správu i údržbu městského majetku a transparentnost magistrátu po vzoru Prahy 7,“ říká Čižinský ve velkém rozhovoru pro Pražský deník.

Nálepky populisty a nezodpovědného aktivisty mu prý dávají političtí konkurenti, protože se ho bojí. Do pražského i celostátního parlamentu se dostal za KDU-ČSL, kde nedávno pozastavil členství právě kvůli angažmá ve hnutí Praha sobě.

Jak je na tom hnutí Praha sobě se sháněním podpisů nutných pro účast ve volbách?

Máme jich teď přibližně padesát tisíc. Spoléháme na to, že až se bude blížit konec lhůty pro sbírání na konci července, tak nám lidé skutečně pomohou. Naším cílem je získat podpisy do konce června. Přiznávám, že situace je ale poměrně vážná a potřebujeme skutečně pomoct.

Máte záložní variantu?

Nemáme. Apelujeme na lidi, ať si stáhnou na jedno kliknutí na našem webu podpisový arch a stanou se našimi dobrovolníky, kteří osloví známé ve svém okolí a následně doručí arch na některé ze sběrných míst. Když nám lidé pomohou teď, tak nám pomohou i při volbách.

A vy osobně uvažujete jako kandidát na primátora o alternativě?

Neuvažuji. Nejde o mě. Jde o Prahu a o celý náš tým. Bez nasbírání těch podpisů je naděje na změnu v Praze mizivá. Všechny mé předešlé kandidatury mají pražskou linku. Stejně, jako když jsem kandidoval na starostu Prahy 7, tak cílem bylo proměnit městskou část. Získali jsme podpisy, dostali ve volbách přes 40 procent a skutečně jsme tu část proměnili k lepšímu. Fungujeme například v případě školek třikrát rychleji a šestkrát levněji než naši předchůdci. Radnici stavíme třikrát levněji. Zlepšili jsme úklid, lépe spravujeme a udržujeme městský majetek. Jsem přesvědčen, že cesta ke zlepšení v celé Praze vede stejnou metodou jako v Praze 7.

Při řízení celé metropole ale někdy dochází ke kolizi se zájmy městských částí. Některým se třeba nelíbí trasa dálničního obchvatu v jejich katastrech. Uvědomujete si to?

To se jistě může stát, byť v případě obchvatů je třeba prověřit i alternativní varianty, které se mohou nakonec ukázat jako rychlejší.

Jaká je vlastně filozofie hnutí Praha sobě? Je to něco v duchu „nepolitické politiky“ Václava Havla?

Je to komunální záležitost. Jsme skupina aktivních lidí a profesionálů, kteří věří, že touto cestou dojde v Praze ke změně k lepšímu. Není za tím žádný politický koncept ani ideologie. Je to úplně stejné jako u hnutí Praha 7 sobě. Například Hana Třeštíková, producentka filmu Šmejdi, se k nám přidala kvůli snaze o referendum ohledně předražené radnice. S ní bych se ale nikdy na celostátních tématech neshodl. Stropem pro tuto iniciativu je tedy určitě Praha.

Často kritizujete vedení města, ale zároveň zůstáváte součástí magistrátní koalice. Jak to jde dohromady?

V koalici můžete něco prosadit, nebo něčemu zabránit. Současná koalice se po posledních volbách už jednou rozpadla, a když nebyla žádná, tak to bylo ještě horší než teď. Tato koalice je tedy pro hlavní město lepší než žádná.