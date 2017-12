Jaký je stav pražského zdravotnictví? Magistrát si nechá zpracovat analýzu

Pražský magistrát nechá analyzovat stav pražského zdravotnictví. Na analýze bude Praha spolupracovat s Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Analýza by měla být hotova do jara příštího roku. Město ji zaplatí ze svého rozpočtu. Kolik bude přesně stát, je zatím neznámé. Novinářům to řekl pražský radní Radek Lacko.

dnes 10:04 SDÍLEJ:

„V březnu či dubnu bychom měli dostat závěry analýzy a svod informaci s doporučeními na další rozvoj zdravotnictví," uvedl radní, podle kterého potřebuje Praha zlepšit oblast lůžkové péče. ČTĚTE TAKÉ: Praha 1 nezruší tendr na provozovatele Nemocnice na Františku, uvedl radní Hodek Možná několik set tisíc korun „Dobře jsme na tom v přednemocniční péči, kdy máme excelentní záchranku, ale služba směrem k lůžkové části chybí. Je potřeba nějakým způsobem tento segment doplnit,“ říká Lacko. „Záměrem je, aby bylo město institucionálně vzato do hry, a to například při optimalizaci lůžkových míst. Nyní se nás nikdo na nic neptá, to bychom rádi změnili,“ dodal radní. Výslednou analýzu zaplatí Praha. Podle radního by měla vyjít na několik set tisíc korun. „ÚZIS umí data interpretovat, proto není třeba shánět soukromého dodavatele," řekl radní. ČTĚTE TAKÉ: Praha 1 hledá provozovatele Nemocnice Na Františku. Vypsala tendr Hlavní město provozuje městskou polikliniku a záchrannou službu. Vlastní nemocnici nemá. Z městských částí provozuje nemocnici pouze Praha 1 a to Nemocnici Na Františku. Městská část nyní hledá ve výběrovém řízení jejího nového provozovatele. Vítěze by měla vybrat v lednu.

Autor: Pavel Lopušník