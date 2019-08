Může elektrokolo být řešením pro kopcovitou Prahu?

Elektrokola jsou jednoznačným řešením pro kopcovitá města. V Lisabonu či Stuttgartu jsou mnohem dramatičtější kopce než v Praze a nástup elektrokol je tam naprosto markantní.

Proč se tedy elektrokola v Praze masově nerozšířila?

Když jsem začínal před dvanácti lety s prodejem elektrokol, říkal jsem si, že do deseti let budou po městě na elektrokolech jezdit všichni. Většina lidí se ale mezi auty prostě bojí.

Jezdíte sám na elektrokole. Jaké zažíváte nástrahy?

Dopravuji se z Černého Vola až do Krče, což je 25 kilometrů. Jezdím i za deště, nejedu jen, pokud sněží. Na klasickém kole jezdím také rád, ale nejde to denně, na elektrokole ano.

Problém i u kol je ale parkování.

Je to otázka i zaměstnavatelů, aby poskytli místa pro parkování nebo umožnili zaměstnancům vzít si kolo například do kanceláře. Před deseti lety mě měli za blázna, když jsem na obchodní jednání s různými firmami jezdil na kole. Dnes je trend naprosto opačný a zázemí rádi poskytují. Stále ale chybí parkování například u pošt či na různých úřadech.

Půjčují firmy elektrokola i svým zaměstnancům?

Ano, rozvíjí se další trend, že firmy mají flotilu elektrokol pro své zaměstnance, aby byli mobilní v průběhu dne. Začal s tím Vodafone před šesti lety a mělo to obrovský úspěch. Ušetřili za auta, ve kterých člověk stejně jezdí sám.

Jak rychle elektrokolo jede?

Elektrokolo má omezovač na rychlost 25 kilometrů v hodině, jste tedy brzdou dopravy. Chceme ji proto zvýšit. Průměrná rychlost aut v pražských ulicích je 32 kilometrů v hodině, usilujeme o změnu legislativy právě na tuto rychlost. Například na Smetanově nábřeží mě auta nedojedou a já čekám na ně.

Co byste v Praze doporučil začínajícím jezdcům?

Hrubá začátečnická chyba je, když se jako slabší účastník provozu začnete uhýbat. Auto vás pak vytlačí k obrubníku. Na denní dojíždění po Praze doporučuji trekové elektrokolo s nižším nástupem, nosičem, blatníky a osvětlením. Kvalitní se dá pořídit okolo 35 tisíc. Jako alternativní variantu například na cestu z Říčan do centra doporučuji skládací elektrokolo, které si můžete vzít do vlaku jako zavazadlo, za které nemusíte platit. Perfektní je také aplikace Na kole Prahou, ta pracuje s frekvencí silnic.