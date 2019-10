Například ve dvanácté městské části žije bez napojení na kanalizaci zhruba 1200 lidí. O odpadní vodu ze svých domácností se musejí postarat sami. „Všechny domy bez kanalizace mají jímky, někde už i domovní čistírny,“ uvedla radní Prahy 12 Hana Jandová.

Zdůraznila, že po čtyřech letech, kdy nebyl v této městské části vybudován ani metr nové kanalizace, se chystá hned několik zásadních projektů. K městské síti by měly být připojeny Cholupice. Nyní se chystá soutěž na firmu, která napojení vybuduje. Výstavba by měla být hotová do konce příštího roku.

Budovat se bude také v Komořanech. V první fázi projde rekonstrukcí už existující kanalizace. Jakmile budou práce dokončeny, měla by plynule navázat výstavba nové. I tady už se vybírá firma, která postaví první etapu.

Lokální vs. městská čistírna

V projektové přípravě je zatím propojení Točné a Cholupic. „Do konce roku by měla být shromážděna stanoviska od většiny dotčených orgánů, aby bylo možné požádat o územní rozhodnutí. Nejdůležitější bude vyjádření TSK (Technická správa komunikací) a ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic), které by mělo potvrdit předjednané umístění stoky na mostní konstrukci přes okruh,“ informovala Jandová.

Doplnila, že Pražská plynárenská prověřuje, zda by současně s těmito stavebními pracemi mohla na Točnou zavést i plyn. Pokud půjde vše hladce, mohla by stavba začít v roce 2021.

Obyvatelé Točné opakovaně podepsali petici za rekonstrukci čistírny odpadních vod, kterou kdysi vystavěla pro své potřeby armáda. „Prozatím došlo ze strany hlavního města k pozastavení záměru využít stávající ČOV na Točné,“ oznámila radní. Napojení na páteřní stoku A2 sice potrvá delší dobu, nicméně kapacitně zvládne i další výstavbu v této oblasti.

Patnáct let čekání

V uplynulých třech letech značně pokročila výstavba kanalizace v Suchdole. Místní na ni čekali s připraveným projektem přes 15 let, magistrát však investoval jinde. „Za poslední tři roky se podařilo vystavět kanalizaci téměř na celém území městské části. V současné době dokončujeme výstavbu splaškové kanalizace v oblasti Starého Suchdola, která bude zprovozněna do konce roku,“ popsal aktuální situaci starosta Suchdola Petr Hejl.

Bez napojení na městskou soustavu zatím zůstane úsek podél Kamýcké ulice, kde se muselo opakovat výběrové řízení na stavební firmu. „Byli bychom rádi, kdyby se začalo stavět co nejdříve, přesné informace v tuto chvíli nemám,“ doplnil Hejl.

Projekty pro Radotín, Slivenec i Libeň

V dohledné době by se mohli kanalizace dočkat i v Radotíně. Ta dosud chybí ve třech místech. „Jedná se o ulice Staňkovka, Nýrská a oblast Na Cikánce,“ vyjmenovala Jana Hejrová z úřadu šestnácté městské části.

Právě oblasti Staňkovky a Cikánky jsou nyní v projektové přípravě. Deníku to řekl mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník. Kromě Radotína se chystá výstavba na pěti dalších místech: v Nové Vsi, v ulici U Trpce ve Slivenci, v Churmajevově v Modřanech, v Malešické v Praze 10 a nakonec ve Vinopalnické a Zvonařské v Libni.

„Do konce roku 2019 budou zadány další lokality,“ sdělil Provazník. Jaké to budou, zatím není jasné.