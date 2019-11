S nedostatkem míst pro předškolní děti se potýká celá republika. Nejinak je tomu v městské části Praha 22. „Podle poslední demografické studie je v letech 2021 až 2023 předpověď 250 chybějících míst pro tří až pětileté děti,“ sdělila mluvčí Prahy 22 Petra Vaňková.

Okrajová část hlavního města se proto rozhodla problém vyřešit. Nevsadila přitom na unifikovaný školní areál, ale na atypický kampus. Projekt výstavby zbrusu nové školky zahájilo již minulé vedení. Pozemek v blízkosti pole a lesa zakoupila městská část v srpnu 2017.

Počítá se s kapacitou pro 200 dětí

„Byl jedním z mála, který byl na prodej a kde byla možnost okamžitě začít s přípravou projektu bez nutnosti změny územního plánu,“ dodala Vaňková. Budova vyroste v ulici V Bytovkách.

„Místo je v těsné blízkosti základní školy a budovy, kde jsou provozovány odpolední kroužky. Rodinám s více dětmi různého věku se tak usnadní logistika,“ vysvětlila mluvčí. Původní plán přitom počítal s kapacitou pro 280 dětí, radnice ale chtěla snížit zátěž pro okolní obyvatele a kapacitu snížila o osmdesát míst.

Dokumentaci pro stavební řízení připraví úředníci do konce roku a odešlou ji dotčeným orgánům. Příští rok v létě pak vypíšou veřejnou zakázku na zhotovitele stavby, současně s podáním žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení. Do dvou let by měla být stavba hotová. Dětem se otevře v září 2022.

Radnice vsadila na energeticky pasivní stavbu

Radnice oslovila šest architektonických ateliérů s komplexním řešením celého městského bloku. Do druhého kola byly vybrány tři projekty, z nichž vyšel vítězně částečně zahloubený objekt organického tvaru z dílny projektantů Tomáše Veselého a Martina Hajného ze studia Lambda.

K projektu se měla možnost vyjádřit veřejnost i obyvatelé přilehlých bytových domů. Ti díky zvolenému tvaru stavby nepřijdou o svůj výhled na zeleň.

Energeticky pasivní stavbu se štítkem A za 95 milionů korun financuje radnice z několika zdrojů. Třetinu získá z fondů EU, šedesát procent poskytne magistrát a zbylých deset procent doplatí sama ze svého rozpočtu. Součástí projektu ale není vnitřní vybavení školky.

Podmínkou pro získání dotace je použití metody Design & Build, která přenáší odpovědnost za přípravu projektové dokumentace a její naplnění na zhotovitele. Díky tomu mají objednatelé, tedy městská část, vyšší jistotu zachování nabídkové ceny a dodržení stanoveného termínu dokončení stavby.