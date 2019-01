V noci z pondělí na úterý začala další etapa průzkumu Hlávkova mostu, který spojuje Karlín a Holešovice. Pražská Technická správa komunikací (TSK) na jedné z jeho částí provádí dynamické zkoušky. Práce nijak neomezí provoz, pouze chodit v nočních hodinách až do pátku budou muset využít jen jeden ze dvou chodníků.

Dynamické zatěžovací zkoušky jsou součástí kompletní diagnostiky mostu, kterou provádí spolu s TSK odborníci z Kloknerova ústava ČVUT ve sdružení se společnostmi Inset a Pontex. Hlávkův most je totiž v havarijním stavu, avšak Praha musí přistoupit k jeho rekonstrukci citlivě vzhledem k tomu, že je od roku 1958 chráněnou památkou. Jeho zavření by navíc způsobilo dopravní kolaps. „Výsledky všech diagnostických prací budou k dispozici do konce června,“ oznámila Barbora Lišková, mluvčí TSK. Na jejich základě se rozhodne, co bude s mostem dál.

Současná etapa byla zahájena v pondělí večer a potrvá do 1. února. „Automobilový ani tramvajový provoz nebude během těchto zkoušek omezen. Abychom nenarušili plynulost provozu, budeme práce provádět v noci od 20:00 do 6:00 hodin. V tomto čase bude uzavřen pouze pravý chodník (při pohledu z centra, pozn.), pěší budou moci využít chodníku levého,“ uvedl Petr Smolka, generální ředitel TSK.

Odborníci nainstalovali na most čidla a taky takzvaný budič kmitů. Díky tomu se konstrukce rozvibruje podobně jako struny na kytaře a měřidla zjistí reakci. Specialisté se totiž chtějí zaměřit na frekvenci, jakou Hlávkův most má. „Když se přiblížíme k jeho vlastní frekvenci, tak se most vybudí a na přístrojích vidíme zvýraznění místa, kde tu frekvenci má,“ zjednodušeně pro Blesk.cz vysvětlil Ludvík Hegrlík, jednatel společnosti Inset, která provádí měření.

Podle ředitele Kloknerova ústavu ČVUT Jiřího Kolíska mostu nejvíce uškodilo počasí: „Velké zatížení způsobují těmto konstrukcím jenom teploty. Změna v průběhu roku i dne vyvolává různá napětí. Dochází k mrznutí vody, způsobuje to rozpadání méně kvalitního betonu a podobně.“

Rohanský most má ulehčit dopravě

Na železobetonovém mostě už v loňském roce TSK provedla spolu s Kloknerovým ústavem několik diagnostických prací. „V září 2018 jsme na Hlávkův most instalovali čidla, která měří pohyby kloubů oblouků při změnách teploty. Odebrali jsme velké množství vzorků materiálů, zejména betonu, na kterých probíhají laboratorní zkoušky. Stále také provádíme podrobné prohlídky konstrukcí se záznamem jejich poškození a poruch a hodnotíme přechodové desky z hlediska koroze a statické únosnosti. Probíhá i podrobný stavebně-historický průzkum,“ vyjmenoval Kolísko.

Po dynamických zkouškách přijdou na řadu ještě statické a pak série dalších prohlídek, odběrů, testů a teoretických analýz statické spolehlivosti konstrukcí. Stavba je unikátní nejen výzdobou, ale také soumostím složeným ze tří různých částí - most přes plavební kanál, most přes ostrov Štvanice a most přes Vltavu. Navazující konstrukce v Bubenské ulici u stanice metra Vltavská musí být podepřena. Na podzim magistrát dokonce uzavřel veškerý provoz v okolí. Tramvaje však stále přes Hlávkův most nejezdí.

„V minulosti se na důkladné diagnostiky pražských mostů nedostávalo financí, mimo Libeňského mostu. Pro nás jsou ale momentálně jednou z priorit v oblasti dopravy. V tomto volebním období bychom navíc rádi zahájili projektovou přípravu Rohanského mostu. Ten by měl v budoucnu ulevit dopravní situaci, kterou opravy Hlávkova mostu způsobí a kterou už nyní komplikuje omezení na Libeňském mostě,“ řekl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).