Přesné datum rozšíření zón placeného stání už znají v Praze 6. Od 18. listopadu vzniknou na Ořechovce, v části Hanspaulky a Dědiny. Alespoň toto datum sdělil městské části podle místostarosty Prahy 6 Jiřího Lály magistrát, který projekt napříč metropolí spravuje.Zóny se budou rozšiřovat i v Praze 4. Radní rozhodli, že chtějí do systému zařadit další ulice v oblasti Braníku, Podolí, Krče a Michle, přestože k němu mají značné výhrady.

„Nynější zóny placeného stání, s jejich pravidly a důrazem kladeným na restrikci, považuji za nevhodný experiment v podmínkách normálního města. Rozumím jejich využití v Pražské památkové rezervaci, ale v normálním městě působí mezi městskými částmi jako středověké hradby,“ prohlásil místostarosta Prahy 4 Zdeněk Kovářík.

Pravidla podle něho omezují obyvatele Prahy při jejich návštěvách a řemeslníky při práci. Radnice proto vydala prohlášení, v němž žádá hlavní město o vytvoření jiného celoměstského systému. „Celopražské řešení parkování je bohužel v současnosti v nedohlednu. A situace u nás na desítce je opravdu neúnosná,“ postesknul si místostarosta Prahy 10 pro dopravu Filip Humplík. Městská část totiž sousedí s lokalitami, kde je stání zpoplatněno. Dojíždějící proto parkují v ní. Do placeného stání bude postupně zapojená celá Praha 10. V první etapě se to bude týkat Vršovic, Strašnic a Malešic.

V prstenci zdarma?

Od začátku příštího roku by se mělo za odstavení vozu platit také ve Vysočanech a Libni. Praha 9 na čas stáhla své požadavky na první dvě hodiny parkování zdarma a zastupitelé na poslední schůzi odhlasovali, že chtějí území do systému zařadit. Vedení radnice to vysvětlilo tak, že současné technologie neumějí s dočasným parkováním zdarma pracovat. V roce 2021 se však plánuje úprava softwaru a platebních terminálů, po níž by to měly zvládnout.

O zónách přemýšlejí také v Praze 15, kterou tvoří Hostivař a Horní Měcholupy. Podle místostarosty Michala Frauenterky ale současný systém lidem i zastupitelům také nevyhovuje. Navrhují proto vznik pražského prstence, který budou tvořit městské části mimo centrum. Občané a podnikatelé z těchto oblastí by měli parkování v prstenci zdarma. Pro návštěvníky by byla vyčleněna speciální zpoplatněná parkovací místa.

Dražší pro podnikatele?

Zcela jiné problémy se zónami řeší v centrální městské části. Radní Prahy 1 se chtějí vrátit ke stavu, kdy modrá zóna byla pouze pro místní obyvatele a podnikatele. Nyní v nich může po zaplacení poplatku stát kdokoliv. „Místní nenechavci neplatí. Když vidí, že se blíží městská policie, tak si zaplatí jednu hodinu a městská policie nemůže nic dělat. A pak už zase neplatí,“ vysvětlil záměr radní pro dopravu David Skála. Jednička chce navíc zdražit parkovací karty podnikatelům. Nynější roční cena sedm tisíc korun se zdá radním nízká.